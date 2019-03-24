Kılıçdaroğlu Kartal'da mitingde konuştu

Özden ATİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal'da CHP Karlıktepe Mahalle Birimi önünde toplananlara seslendi. Kılıçdaroğlu, "2 trilyon dolar vergi topladın, 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptın, 500 milyar dolar borçlandın. Soru şu, beni niye soğan kuyruğuna mahkum ettin? Bunu herkesin sorması lazım" dedi.

Kartal'daki halk buluşmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'ye katılan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan da yer aldı. Seçim otobüsü üzerinden konuşan Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel, Kartal'da yapacağı projelerinden bahsetti.

"SORUN VARSA, SORUMLUSU O SORUNU ÇÖZMEYEN ADAMDIR"

Daha sonra halka seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kavgasız bir dünya istiyoruz. Birlikte yaşayacağımız bir dünya, bir Türkiye, bir İstanbul ve bir Kartal istiyoruz. O nedenle Kartallıların bu görevi yaparken, yani sandığa gidip oy verirken bütün bu gerçekleri düşünmelerini istiyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de beka sorunu" söylemlerine değinerek " 'Efendim Türkiye'nin beka sorunu var. Türkiye'nin beka sorunu varsa, 17 yıldır bu memleketi kim yönetti? Fransızlar, Kanadalılar mı yönetti? 17 yıldır yönetiyorsan ve Türkiye'nin beka sorunu çıkıyorsa, bunun sorumlusu her halde sensin. Esnaf, çiftçi, emekli, işsiz, sanatçı değil. Kim sorumlu? Dünyanın her tarafında bir sorun varsa, o işin sorumlusu, o sorunu çözmeyen adamdır" diye konuştu.