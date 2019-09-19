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Kılıçdaroğlu: "Kastamonu’ya gazilik unvanı vermek bizim için şeref olur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 16:35 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe’de düzenlenen Kastamonu Günleri’nin açılışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe’de düzenlenen Kastamonu Günleri’nin açılışına katıldı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Kastamonu’ya gazilik unvanı vermek bizim için şeref olur" dedi.
Maltepe etkinlik alanında düzenlenen Kastamonu Günleri’nin açılışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Savaş meydanlarında kazanılan zaferi ekonomik zaferlerle taçlandıramazsak bağımsızlığımızı kazanamayız" sözünü hatırlatarak, "Cumhuriyet kurulduktan sonra fabrikalar açıldı. Türkiye sanayi ile tanıştı. Hem ekonomik hem savaşta olağanüstü başarılara imza atıldı. Kendi tarihimizi iyi bilmeliyiz. Mustafa Kemal’in ekonomide neler yaptığını çocuklarımıza anlatmamız lazım. Bizim dedelerimizin, babalarımızın devrettiği mirası daha ileriye götürmemiz lazım" dedi.
Kastamonu’nun sadece Milli Mücadele’de değil çağdaşlaşmada da önemli katkısı olduğunu söyleyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal’in Kastamonu’da tahtaya yeni harfleri yazdığı fotoğrafı asla unutmam. Kastamonu’nun değerini 82 milyon olarak biliyoruz. Burada siyasi partilerin temsilcileri de var. Kastamonu’ya gazilik unvanı vermek bizim için şeref olur" diye konuştu.
Hep birlikte daha güçlü olunduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Gerilimden uzak, kavgadan uzak, üretime kilitlenmiş güçlü bir Türkiye’yi birlikte inşa etmeliyiz. Ürettiğimiz zaman güçlü oluruz" dedi.

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