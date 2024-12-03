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Kılıçdaroğlu katılmadı: "Suçu ve suçluyu övme" suçundan yargılandığı dava ertelendi

03.12.2024 17:01
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Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "suçu ve suçluyu övme" suçundan yargılandığı davaya devam edildi. Kılıçdaroğlu, yoğun siyasi programını gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı. Duruşma 10 Nisan 2025'e ertelendi.

Kılıçdaroğlu katılmadı: "Suçu ve suçluyu övme" suçundan yargılandığı dava ertelendi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, zincirleme şekilde "suçu ve suçluyu övme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Kılıçdaroğlu katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanık avukatına söz verdi.

Avukat, müvekkilinin yoğun siyasi programı gerekçesiyle duruşmaya katılamadığını, bu nedenle dosyaya mazeret dilekçesini sunduklarını bildirdi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun mazeretini kabul ederek, duruşmayı 10 Nisan 2025'e erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede yer verilen MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan ve 4 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Selahattin Demirtaş'ı işlediği sabit olan suçlardan dolayı övdüğü savunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun 21 Ekim 2014'te İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü söyleşisinde "YPG bizim için terör örgütü değildir. YPG, kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." dediği aktarılan dilekçede, "Kılıçdaroğlu, bu açıklamasıyla, YPG'yi bağımsızlık ve özgürlük savaşçıları olarak gördüğünü açıkça beyan etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, 2016-2019 yıllarındaki sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında FETÖ ve PKK terör örgütleri mensuplarını övdüğü ileri sürüldü.

İddianamede, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in savunma dilekçesi de yer aldı.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkındaki soruşturmaya konu edilen beyanlarının, kişisel görüş çerçevesinde yapılmış siyasi değerlendirme mahiyetinde olduğu öne sürüldü ve bu nedenle şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi talep edildi.

İddianamede, "Şüphelinin beyanlarının kamu düzenini bozmaya elverişli boyutta olması, toplumun dirlik ve düzeni açısından açık, yakın ve somut bir tehlike hali yaratacak koşullarda bulunması nedeniyle atılı zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme suçunun unsurları itibarıyla oluştuğu anlaşılmıştır." değerlendirmesine yer verilerek, Kılıçdaroğlu'nun "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme" suçundan cezalandırılması istendi.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu
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