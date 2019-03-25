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Kılıçdaroğlu: Kaybetmeye başlayınca bel altı vurmaya başladılar (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 22:03 | Son Güncelleme

ÇAYCUMA'DA KONUŞTU CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak mitinginin ardından Çaycuma ilçesine geçti.

ÇAYCUMA'DA KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak mitinginin ardından Çaycuma ilçesine geçti. Seçim otobüsünden halka seslenen Kılıçdaroğlu, mevcut belediye başkanı ve adayı Bülent Kantarcı'ya destek istedi. Çaycuma'nın son 5 yılda Avrupa kenti olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Çaycuma, ilk geldiğim günle bugün geldiğim gün arasında büyük farklar yaşayan bir ilçemiz. Çalışkan bir belediye başkanımız var. Çaycuma'yı Avrupa kenti gibi yaşanabilir bir kent haline getirdi. Emek harcadı, insanlar arasında ayrım yapmadı. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Çaycuma için mücadele etti. Hepinizin önünde sayın başkana teşekkür ediyorum." dedi.

82 milyonun huzur içinde yaşadığı bir Türkiye istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kavga etmek istemiyoruz. Birilerine iftira atmak istemiyoruz. Hakkı hukuku ve adaleti savunuyoruz. Bu ülkede yaşayan herkes bayrağını sevdiği sürece, vatanını sevdiği sürece, insanını sevdiği sürece başımızın üstende yeri vardır. Hiçbir zaman vatandaşımızı neden şu partiye bu partiye oy verdin diye özel bir suçlama getirmedim. Her vatandaşın takdiri benim başımın üstüne ama ben geçmişte AK Parti'ye oy veren vatandaşlarıma seslenmek isterim. Geçmişte oy vermiştir ama şimdi oturup düşünmesi lazım. 17 yıl ne oldu? 17 yıl ne istediyse verdiniz. Yani vergi istedi verdiniz. 70 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. 500 milyar dolarlık borçlandırma yapıldı. Bütün bu paraların sonunda ne oldu. Bütün bu paraların sonunda vatandaş soğan kuyruğuna sokuldu. O zaman düşünmemiz lazım. Bütün bu paralar nereye gitti. Neden şimdi bu vatandaş soğan patates kuyruğunda? Neden bunların önlemi alınmadı? Neden Türkiye üretimden koparıldı? Soralım derken kavga edelim demiyorum. Her insan bunu kendi vicdanına bunu hesabını yapmalı. Her insan kendini vicdanında 'ne istediyseniz verdik biz size. O zaman 17 yıl sonunda neden bizi soğan kuyruğuna soktunuz?' demesi lazım. Bunu vatandaşın sorması lazım."

Siyasetin bir hizmet yarışı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Siyaset kavga alanı değildir. Siyaset iftira alanı değildir. Siyasetçi hesap verdiği müddetçe bir ülkede huzur olur, bir ülkede barış olur. Bir ülkede yolsuzluk olmaz. Her kuruşun hesabını siyasetçinin topluma vermesi lazım." dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Kılıçdaroğlu'na konuşmasının ardından ilçedeki mozaiklerin figürleriyle yapılan cam sanatı eseri hediye etti. Kılıçdaroğlu daha sonra seçim otobüsüyle Bartın'a hareket etti.

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