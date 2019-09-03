Kılıçdaroğlu: Kayyumlar en çok PKK'nın işine yarar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları: Fatih Altaylı: 31 Mart ve 23 Haziran'a dönmek istiyorum. Çok eleştiriliyorsunuz. Eleştirilerin odağındaydınız. Siz bu seçimi bir zafer gibi mi görüyorsunuz yoksa menzil kazanma gibi mi görüyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu: Bundan sonra elde edeceğimiz başarıların önemli bir adımı oalrak görüyorum. Mutfaklarda yangın var. Türkiye iç ve dış politikada sıkışmış vaziyette. Türkiye yönetilmiyor, savrulan bir Türkiye var. Herkes bunun farkında.Biz buradan nasıl çıkarız bu sorunu nasıl aşarız diye düşünülmesi lazım. Biz kendimizi ifade ettik. Önümüzde yerel seçimler vardı bizim için çok önemliydi. Yerel seçimlerde belediyeler de iyi yönetilmiyordu. Çıkardığımız adayların ortak özelliği yerel yönetimlerde deneyim kazanmış isimlerdi. Eskiden bir bazen popüler isimleri bulurduk. Aslında bunun fazla bir şey kattığı yoktu bize. Onlar belediye başkanı olduğu zaman 5 yıllık sürede mevzuatı öğrenmekle geçiyordu.

Bursayı da alabilirdik az bir puanla kaybettik. Bursa'yı alamamızın nedeni bizim kabahatimiz. İyi yönetemedik. Adayımız doğruydu. En ufak tereddütüm yoktu. Dolayısıyla bir orayı alabilirdik, İstanbul'dan çok daha rahat alabilirdik ama olmadı. Onun dışındaki illeri aldık. İyi farklar atıldığı doğrudur. İstanbul'u vermek istemediler. Yasa dışı bir karar verildi. O karardan sonra parti meclisini topladık. Bazı arkadaşlar boykot yapalım dediler. Bazıları eylem yapalım dediler. Sonunda şöyle bir karara vardık. Bir mağduriyet var ortada. Görüştük ve ikimiz birlikte karar aldık Ekrem Bey ile. Bu kararın arkasında durduk. Fark, benim de tahminlerimi aştı. 800 bini aştı. Bu, şu açıdan çok değerli. 1) halkınıza güveneceksiniz, 2) demokrasiye inanacaksınız. 3) halkın karşısında başka bir güç yoktur. Fatih Altaylı: Öcalan'ın kardeşinin ekrana çıkarılmasından sonra İstnabul örgütünde tedirginlik olduğu söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu: Onu duyduğumda Doğu'dan gelen vatandaşları ziyaret ettim. Medyaya yansıyan mektupların gelmesi, kardeşinin televizyonlara çıkarılması vs. hiç etkilemediğini gördüm. İlk duyduğumuzda bir tedirginlik oldu bizde de. Bir devleti yöneten insanlar nasıl terör örgütü liderinden medet umarlar?

Bu ülkenin demokrasiden yana olan taleplerini burada gördük. Ben İstanbul'da miting yapmadım. Şunu yaptım. Ulaşılamayan her yere ulaştım. Hiç CHP'lilere gitmedim, onlarla yan yana gelmedim. Daha ağır görevlerimiz vardı. Başarıyı sağlamak zorundaydık. Küçük küçük toplantılar yaptım. O toplantıların şöyle bir özelliği vardı. Kanaat önderlerinin arzu ettiği soruları sorma özelliği vardı o toplantıların. CHP Genel Başkanı'ndan öğrenmek istediğiniz konuları rahatlıkla anlatın dedim. Bu toplantıların her birisi birere mitingten daha değerliydi. Bu başarıları bu toplantıların sonunda elde ettik. Fatih Altaylı: CHP'den istedikleri en önemli şey nedir? Kemal Kılıçdaroğlu: Kürtlerle buluştuğunuz zaman Kürt sorunu konusunda CHP'yi eleştiriyorlardı. Bazı kesimler CHP'nin dinle arasında mesafe koyduğunu falan bunu sorguluyorlardı. Bunların hepsine samimiyetle cevap verdim. Herkesin inancına saygı gösterdiğimizi söyledim. Ekrem Bey alandaydı. Toplumla iç içe kaynaştık. CHP'ye yönelik algıları büyük ölçüde kırdık. Aramızda samimi bir bağ oluştu. Erdoğan'ın CHP buraya gelemez, dediği bütün alanlara gittik.

O toplantılardan bazılarına AKP'nin ilçe yönetiminde olan bazı isimler geldiler. Onları da davet ettik. Fatih Altaylı: Ekrem İmamoğlu nereden aklınıza geldi? Kemal Kılıçdaroğlu: Zaten ilçe başkanıyken Ekrem Bey'i tanıdım. Başarılı bir ilçe başkanlığı yaptı. Başarılı bir belediye başkanlığı yaptı. Bulunduğu bölge, uyuştucuların istilasına uğramış bir bölgeyi alıp kurtarması, gecekondu semtlerine büyük hizmetler götürmesi, okullar yapması... Bütün bunları izliyordum. Halkın sempatisini görüyordum. İstanbullu nasıl bir belediye başkanı istiyor? diye özel bir çalışma yaptırdık. Sonuçlar Ekrem Bey ile birebir örtüşüyordu. Sayın Kadir Topbaş, görevden alındıktan sonra Ekrem Bey'i büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterdik. Bu da işaret fişeğiydi aslında. Ekrem Bey'i ilk gösterdiğimizde kimse tanımıyor vs. ama Ekrem Bey samimi bir insan. İnsan olarak sevilen sayılan bir insan. Fatih Altaylı: Ekrem bey bir popülarite elde etti. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi olarak görülmeye başlandı. Sizde bir kıskançlık yaratıyor mu?