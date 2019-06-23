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Kılıçdaroğlu: Kazanan demokrasidir, kazanan Türkiye'dir

23.06.2019 22:19 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kapalı kapılar ardında demokrasiye darbe yapıldı, ‘Bu darbeyi de İstanbullular giderecek’ diyordum ve bu farkla bu sorunu da çözdük" dedi.

Kılıçdaroğlu: Kazanan demokrasidir, kazanan Türkiye'dir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasının ardından Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Her şeyin Adalet Yürüyüşü ile başladığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Demokrasiye inanan bütün dünya Türkiye ile gurur duyuyor" dedi. İmamoğlu'nun rakiplerinin üzülmemesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse üzülmesin. Kazanan demokrasidir, kazanan Türkiye'dir" dedi.

İstanbul'daki seçimlerde demokrasi destanı yazıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kapalı kapılar ardında demokrasiye darbe yapıldı, 'Bu darbeyi de İstanbullular giderecek’ diyordum ve 800 bin oy farkıyla bu sorunu da çözdük" dedi.

"Her türlü baskıya rağmen kullandıkları devletin bütün imkânlarına, bürokratlarına rağmen bu ülkenin insanı baskıdan yana değil demokrasiden yana tercihini ortaya koydu" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce CHP'nin bütün örgütlerine yürekten şükranlarımı sunuyorum. Partiye üye olmaksızın demokrasi için mücadele eden bütün gönüllülere şükanlarımı sunuyorum. Bütün düşünceleri İstanbul seçimlerinde olan ve İmamoğlu’nu destekleyen, akrabalarına telefon eden bütün yurttaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Meydan meydan gezen Millet İttifakı’nın en önemli aktörü olan İYİ Parti’nin genel başkanına, milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum. Bize destek veren AKP'li kardeşlerime, ülkücü kardeşlerime, MHP’li kardeşlerime, HDP’li kardeşlerime, Saadet’li kardeşlerime teşekkür ediyorum. bizler tarihin en önemli süreçlerinden birini yaşadık. Farklı görüşlerden olmakla beraber bir araya geldik ve bir demokrasi destanı yazdık."

"Artık bu saatten sonra kapalı kapılar ardından hiç kimse millet iradesine darbe yapamaz. Artık saraylarda oturup egemen olarak herkesi etkileyeceğini düşünenler halkın iradesine saygı duymak zorundadırlar" diyen Kılıçdaroğlu, her ortamda adaleti savunacaklarını belirtti.

DW / HT,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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