HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kılıçdaroğlu kazanırsa AB ile göçmen anlaşması ne olacak? Avrupa medyasına gündem olacak yanıt!

Kılıçdaroğlu kazanırsa AB ile göçmen anlaşması ne olacak? Avrupa medyasına gündem olacak yanıt!

31.03.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu’na Avrupa medyasından dikkat çeken bir soru geldi. Euronews haber ajansının "Muhalefet seçimi kazanırsa Türkiye'nin AB göçmen anlaşmasına ne olacak?" başlıklı haberini sosyal medya hesabından alıntılayarak, "Başından beri bu konu hakkında çok nettim. Önce Türkiye" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu kazanırsa AB ile göçmen anlaşması ne olacak? Avrupa medyasına gündem olacak yanıt!

Millet İttifakı’nın Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday göstermesi ile birlikte Türkiye’de olduğu gibi dünya da 14 Mayıs seçimlerini yakından takip etmeye başladı. Özellikle Avrupa mültecilerin durumu ile ilgili muhalefetin seçimi kazanması durumunda endişelenmeye başladı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa merkezli yayın yapan Euronews’in "Muhalefet seçimi kazanırsa Türkiye'nin AB göçmen anlaşmasına ne olacak?" başlıklı haberini Twitter paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.

"BU KONUDA NETTİM, ÖNCE TÜRKİYE"

Türkiye- Avrupa Birliği arasındaki göçmen anlaşmasına dikkat çekilen habere ilişkin İngilizce yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Başından beri bu konu hakkında çok nettim. Önce Türkiye" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile AB arasında 2016 yılından beri yürürlükte olan Geri Kabul Anlaşması’na ilişkin Fransa merkezli internet haber sitesi Euronews’te yayınlanan makalenin gündem olması sonrası Kılıçdaroğlu’ndan gelen bu yanıt dikkat çekti. Peki ‘Geri Kabul Anlaşması’nın detayları neler?

3

GERİ KABUL ANLAŞMASI NEDİR?

Türkiye ile AB arasında imzalanan ‘Geri Kabul Anlaşması ve Vize Serbestisi Diyaloğu’ 18 Mart 2016 yılından beri yürürlükte. Bu anlaşmaya göre; Türkiye'den Yunan adalarına geçen tüm yeni düzensiz göçmenler Türkiye'ye iade edilecek. Yunan adalarına ulaşan göçmenler, usulüne uygun olarak kayıt altına alınacak. Dayanaktan yoksun ya da kabul edilemez bulunanlar Türkiye'ye iade edilecek. Düzensiz göçmenlerin iade işlemlerinin masrafları AB tarafından karşılanacak. Türkiye, AB'ye yönelen yeni düzensiz göç güzergahlarının oluşumunu engelleyecek, deniz ve kara güzergahlarını önlemek için her türlü tedbiri alacak ve bu doğrultuda AB'nin yanı sıra komşu devletlerle de iş birliği yapacak.

2

KILIÇDAROĞLU DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Mayıs 2022’de partisinin grup toplantısında şunları söylemişti:

“Gelen sığınmacılar da Türkiye'de kalmak istemiyor. Gelişmiş ülkelere gitmek istiyorlar. Türkiye'de ne yapacak? Ve her birisi Akdeniz'den botlarla Batı'ya gitmeye çalışıyor. Akdeniz bir mülteci mezarlığına dönüştü. Bir çocuk bedeni dalgalarla kıyıya vurdu. O fotoğrafı herhalde hiçbirimiz unutmayacağız. O fotoğrafın sorumlusu başta oturan kişidir. Erdoğan'dır o fotoğrafın sorumlusu. İkincisi emperyal güçlerdir. Avrupa Birliği 'bize göndermeyin' diye baskı kuruyor. '3 milyar euro para vereceğiz, gerekirse daha da veririz' diyorlar. Beylerin rahatı bozulacak çünkü. Ben ne demişim 12 Mart 2016'da, 'Gerekirse 6 milyar euroyu biz size ödeyelim, sığınmacıları siz tutun orada..' Rest mi rest. Resti çekmesi gereken kişi ülkeyi yöneten. 3 milyar euroya insan ülkesini satar mı, iradesini satar mı?”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meteoroloji 10 il için kar uyarısı yaptı! Dışarı çıkan çok pişman olacak: İşte 31 Mart 2023 İstanbul, Ankara, İzmir hava durumuMeteoroloji 10 il için kar uyarısı yaptı! Dışarı çıkan çok pişman olacak: İşte 31 Mart 2023 İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
YÖK Başkanı Özvar'dan yeni açıklama! Yüz yüze eğitim için tarih verildiYÖK Başkanı Özvar'dan yeni açıklama! Yüz yüze eğitim için tarih verildi
İki tarih öne çıktı, CHP'den açık kapı! '24 saat bile kalmadı'İki tarih öne çıktı, CHP'den açık kapı! '24 saat bile kalmadı'
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP mülteci Avrupa

En Çok Okunan Haberler

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

İrfan Değirmenci milletvekili adayı oldu! O partinin genel başkanı duyurdu

İrfan Değirmenci milletvekili adayı oldu! O partinin genel başkanı duyurdu

'Cumhurbaşkanı olsanız ilk neyi değiştirirsiniz?' sorusuna yanıtı gündem oldu!

'Cumhurbaşkanı olsanız ilk neyi değiştirirsiniz?' sorusuna yanıtı gündem oldu!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Muharrem İnce açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Muharrem İnce açıklaması

'Çekilecek' iddialarına en net yanıt: "Yolumuza devam ederiz"

'Çekilecek' iddialarına en net yanıt: "Yolumuza devam ederiz"

İlginizi Çekebilir

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.