Kılıçdaroğlu kazanırsa AB ile göçmen anlaşması ne olacak? Avrupa medyasına gündem olacak yanıt!

Millet İttifakı’nın Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday göstermesi ile birlikte Türkiye’de olduğu gibi dünya da 14 Mayıs seçimlerini yakından takip etmeye başladı. Özellikle Avrupa mültecilerin durumu ile ilgili muhalefetin seçimi kazanması durumunda endişelenmeye başladı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa merkezli yayın yapan Euronews’in "Muhalefet seçimi kazanırsa Türkiye'nin AB göçmen anlaşmasına ne olacak?" başlıklı haberini Twitter paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.

"BU KONUDA NETTİM, ÖNCE TÜRKİYE"

Türkiye- Avrupa Birliği arasındaki göçmen anlaşmasına dikkat çekilen habere ilişkin İngilizce yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Başından beri bu konu hakkında çok nettim. Önce Türkiye" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile AB arasında 2016 yılından beri yürürlükte olan Geri Kabul Anlaşması’na ilişkin Fransa merkezli internet haber sitesi Euronews’te yayınlanan makalenin gündem olması sonrası Kılıçdaroğlu’ndan gelen bu yanıt dikkat çekti. Peki ‘Geri Kabul Anlaşması’nın detayları neler?

GERİ KABUL ANLAŞMASI NEDİR?

Türkiye ile AB arasında imzalanan ‘Geri Kabul Anlaşması ve Vize Serbestisi Diyaloğu’ 18 Mart 2016 yılından beri yürürlükte. Bu anlaşmaya göre; Türkiye'den Yunan adalarına geçen tüm yeni düzensiz göçmenler Türkiye'ye iade edilecek. Yunan adalarına ulaşan göçmenler, usulüne uygun olarak kayıt altına alınacak. Dayanaktan yoksun ya da kabul edilemez bulunanlar Türkiye'ye iade edilecek. Düzensiz göçmenlerin iade işlemlerinin masrafları AB tarafından karşılanacak. Türkiye, AB'ye yönelen yeni düzensiz göç güzergahlarının oluşumunu engelleyecek, deniz ve kara güzergahlarını önlemek için her türlü tedbiri alacak ve bu doğrultuda AB'nin yanı sıra komşu devletlerle de iş birliği yapacak.

KILIÇDAROĞLU DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Mayıs 2022’de partisinin grup toplantısında şunları söylemişti:

“Gelen sığınmacılar da Türkiye'de kalmak istemiyor. Gelişmiş ülkelere gitmek istiyorlar. Türkiye'de ne yapacak? Ve her birisi Akdeniz'den botlarla Batı'ya gitmeye çalışıyor. Akdeniz bir mülteci mezarlığına dönüştü. Bir çocuk bedeni dalgalarla kıyıya vurdu. O fotoğrafı herhalde hiçbirimiz unutmayacağız. O fotoğrafın sorumlusu başta oturan kişidir. Erdoğan'dır o fotoğrafın sorumlusu. İkincisi emperyal güçlerdir. Avrupa Birliği 'bize göndermeyin' diye baskı kuruyor. '3 milyar euro para vereceğiz, gerekirse daha da veririz' diyorlar. Beylerin rahatı bozulacak çünkü. Ben ne demişim 12 Mart 2016'da, 'Gerekirse 6 milyar euroyu biz size ödeyelim, sığınmacıları siz tutun orada..' Rest mi rest. Resti çekmesi gereken kişi ülkeyi yöneten. 3 milyar euroya insan ülkesini satar mı, iradesini satar mı?”

