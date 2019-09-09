HABER

Kılıçdaroğlu: Kendi tarihinden habersiz siyasetçiler var

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.09.2019 21:04 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin ve CHP'li belediyelerin tarihin önemli insanlarını yaşattığını belirterek, "Kendi yakın tarihinden habersiz öyle siyasetçiler var ki şaşırırsınız.

Kılıçdaroğlu: Kendi tarihinden habersiz siyasetçiler var

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin ve CHP'li belediyelerin tarihin önemli insanlarını yaşattığını belirterek, "Kendi yakın tarihinden habersiz öyle siyasetçiler var ki şaşırırsınız. Ama CHP'li belediyeler ve belediye başkanları bizim tarihimizin önemli insanlarını, sanat dünyamızın önemli insanlarını yaşatmak için ya kreş açıyorlar ya bir kültür merkezi yapıyorlar ya da bir okul yapıyorlar ve bu isimleri yaşatıyoruz" dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi'nce yaptırılan Turgut Özal Spor Merkezi ve Sadri Alışık Kreşi'nin açılış törenine katıldı. Kılıçdaroğlu'na Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, Sadri Alışık'ın torunu Sadri Alışık ve çok sayıda partili eşlik etti. Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki demokrasi kültürünün ilerleyeceği yerde giderek kötüleştiğini söyledi.
Konuşmasında, Sadri Alışık’tan 'Halkın haklarını savunan bir sanatçı' diye bahseden Kılıçdaroğlu, "Sadri Alışık'ın torunu ne kadar bilir, bilmiyorum ama biz hepimiz Sadri Alışık'ı çok iyi biliriz. Fakirin fukaranın yanında olan hatta mahkemede kendi hakkını savunurken ağlayan, bazen gülen, bizi sevindiren, bizi üzen pek çok öyküyü, filmi ondan öğrendik. O halkın yanında bir sanatçı. Halkın haklarını savunan bir sanatçı, yoksulun yanında duran onu savunan. Bizi güldüren yeri geldiğinde üzen rolleriyle gönlümüze taht kuran bir insandır" dedi.
'ÖZAL'I DA UNUTMAYACAĞIZ, SADRİ ALIŞIK'I DA UNUTMAYACAĞIZ'
Kılıçdaroğlu, CHP'nin ve CHP'li belediyelerin tarihin önemli insanlarını yaşattığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Turgut Özal’ı da unutmayacağız, Sadri Alışık'ı da unutmayacağız. Unutturmayacak olanlar kimler? Asıl sormamız gereken budur. Kendi yakın tarihinden habersiz olan öyle siyasetçiler var ki bazen şaşırırsınız. Ama bu ülkede CHP var, CHP'li belediyeler ve belediye başkanları var. Ve onlar bizim tarihimizin önemli insanlarını, sanat dünyamızın önemli insanlarını yaşatmak için ya kreş açıyorlar ya bir kültür merkezi yapıyorlar ya da bir okul yapıyorlar ve bu isimleri yaşatıyoruz. Biz bunları geçmişten geleceğe devredeceğimiz kültür adına, sanat adına bütün bunların hepsini yapıyoruz."

FOTOĞRAFLI

Kılıçdaroğlu: Kendi tarihinden habersiz siyasetçiler varKılıçdaroğlu: Kendi tarihinden habersiz siyasetçiler varKılıçdaroğlu: Kendi tarihinden habersiz siyasetçiler var

PARTNERSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyolarıSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyoları
CHP Sözcüsü Öztrak: “CHP, Cumhuriyeti er geç tam demokrasi ile taçlandıracaktır”CHP Sözcüsü Öztrak: “CHP, Cumhuriyeti er geç tam demokrasi ile taçlandıracaktır”
Netanyahu: "İran’ın nükleer programına bağlı yeni gizli bölgeleri keşfettik"Netanyahu: "İran’ın nükleer programına bağlı yeni gizli bölgeleri keşfettik"

En Çok Okunan Haberler

AK Partili ismin sözleri Ekrem İmamoğlu'nu sinirlendirdi

AK Partili ismin sözleri Ekrem İmamoğlu'nu sinirlendirdi

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!

Son dakika: Erdoğan tüm büyükşehir belediye başkanlarını Ankara'ya davet etti

Erdoğan'dan sürpriz davet! Hepsini Ankara'ya çağırdı

Bülent Arınç'tan Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilişkin dikkat çeken sözler

Arınç'tan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilişkin dikkat çeken sözler

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

İBB Meclis toplantısında gerginlik! AK Partili ismin sözleri Ekrem İmamoğlu'nu sinirlendirdi

AK Partili ismin sözleri Ekrem İmamoğlu'nu sinirlendirdi

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin Yaşar Okuyan'a verdiği yanıt tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.