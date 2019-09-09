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Kılıçdaroğlu: Kendi tarihinden habersiz siyasetçiler var

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 21:06 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin ve CHP'li belediyelerin tarihin önemli insanlarını yaşattığını belirterek, "Kendi yakın tarihinden habersiz öyle siyasetçiler var ki şaşırırsınız.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin ve CHP'li belediyelerin tarihin önemli insanlarını yaşattığını belirterek, "Kendi yakın tarihinden habersiz öyle siyasetçiler var ki şaşırırsınız. Ama CHP'li belediyeler ve belediye başkanları bizim tarihimizin önemli insanlarını, sanat dünyamızın önemli insanlarını yaşatmak için ya kreş açıyorlar ya bir kültür merkezi yapıyorlar ya da bir okul yapıyorlar ve bu isimleri yaşatıyoruz" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi'nce yaptırılan Turgut Özal Spor Merkezi ve Sadri Alışık Kreşi'nin açılış törenine katıldı. Kılıçdaroğlu'na Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, Sadri Alışık'ın torunu Sadri Alışık ve çok sayıda partili eşlik etti. Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki demokrasi kültürünün ilerleyeceği yerde giderek kötüleştiğini söyledi.

Konuşmasında, Sadri Alışık’tan 'Halkın haklarını savunan bir sanatçı' diye bahseden Kılıçdaroğlu, "Sadri Alışık'ın torunu ne kadar bilir, bilmiyorum ama biz hepimiz Sadri Alışık'ı çok iyi biliriz. Fakirin fukaranın yanında olan hatta mahkemede kendi hakkını savunurken ağlayan, bazen gülen, bizi sevindiren, bizi üzen pek çok öyküyü, filmi ondan öğrendik. O halkın yanında bir sanatçı. Halkın haklarını savunan bir sanatçı, yoksulun yanında duran onu savunan. Bizi güldüren yeri geldiğinde üzen rolleriyle gönlümüze taht kuran bir insandır" dedi.

'ÖZAL'I DA UNUTMAYACAĞIZ, SADRİ ALIŞIK'I DA UNUTMAYACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu, CHP'nin ve CHP'li belediyelerin tarihin önemli insanlarını yaşattığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turgut Özal’ı da unutmayacağız, Sadri Alışık'ı da unutmayacağız. Unutturmayacak olanlar kimler? Asıl sormamız gereken budur. Kendi yakın tarihinden habersiz olan öyle siyasetçiler var ki bazen şaşırırsınız. Ama bu ülkede CHP var, CHP'li belediyeler ve belediye başkanları var. Ve onlar bizim tarihimizin önemli insanlarını, sanat dünyamızın önemli insanlarını yaşatmak için ya kreş açıyorlar ya bir kültür merkezi yapıyorlar ya da bir okul yapıyorlar ve bu isimleri yaşatıyoruz. Biz bunları geçmişten geleceğe devredeceğimiz kültür adına, sanat adına bütün bunların hepsini yapıyoruz."

Görüntü dökümü:
- Açılış töreninden görüntü
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
- Genel ve detay
Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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