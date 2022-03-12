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Kılıçdaroğlu: Kesin hesap komisyonu kuracağız!

12.03.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe Ekonomi Forumu'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kesin Hesap Komisyonu kuracağız. Kesin Hesap Komisyonu'nun başkanı ana muhalefet partisinden olacak, dolayısıyla yürütme organı parlamentoda yaptığı harcamaların hesabını muhalefete verecek" dedi.  

Kılıçdaroğlu: Kesin hesap komisyonu kuracağız!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Maltepe Ekonomi Forumu"nda konuşmasında "Ekonomi sürekli gelişen bir kavram ve dünya hızlı değişiyor. Yeni şeyler var. Teknolojide olağanüstü hızlı değişimler var, dönüşümler var. Dolayısıyla Türkiye geriye gittikçe, kan kaybettikçe emin olun çok üzülüyorum. Oysa insanlarımız son derece yaratıcı, son derece başarılı. Ama bu başarılarını yeteri kadar sergileyebilecekleri alan bulamıyorlar" ifadelerini kullandı.

Pandemi sonrası Türkiye ve dünya ekonomisinin konuşulduğu 'Maltepe Ekonomi Forumu'nun açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.  Foruma, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, milletvekilleri, ekonomistler ve çok sayıda akademisyen katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne yapmamız lazım? Sık sık dile getirdiğimiz 3 temel adımdan bahsediyoruz. Yeni kadrolar, yeni kurallar, yeni kurumlar diyoruz. Bu 3 adımı atarsak, düşündüğümüzü gerçekleştirebilirsek önemli sonuçlar elde etme konusunda önemli bir merhaleyi yakalamış olacağız. Yeni kadrolardan kastımız devlette liyakatin olmasıdır. Yani işi ehline teslim etmektir. Eğer siz Merkez Bankası yönetimine bir arkeoloğu atarsanız bu olmaz. Bu kuralı bir şekilde hayata geçirmemiz lazım" dedi.  

Kılıçdaroğlu, "Ben vergi ödüyorsam bu vergilerin nereye harcandığını benim bilmem lazım. Bugün adeta bürokrasi kapalı bir kutu gibi. Devlet yönetiminde şeffaflık temel kurallardan biri. İkinci kural ise siyasette hesap verebilirliktir. Siyasetçi eğer devleti yönetmeye kalkıyorsa kesinlikle hesap vermesi, hesap vermenin onurunu yaşaması lazım" ifadelerini kullandı. 

"KESİN HESAP KOMİSYONU KURACAĞIZ" 

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"İki temel kuralımız var. Kesin hesap komisyonu, yani harcanan bütçenin, harcandıktan sonra paraların nereye harcandığını gösteren yasanın adına Kesin Hesap Kanunu diyoruz. Biz şunu düşünüyoruz. Kesin Hesap Komisyonu kuracağız. Kesin Hesap Komisyonu'nun başkanı ana muhalefet partisinden olacak dolayısıyla yürütme organı parlamentoda yaptığı harcamaların hesabını muhalefete verecek. Bu belki de Avrupa Birliği uygulamalarında da bir ilk olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetimi yapan Sayıştay uluslararası kurallara göre denetim yaparsa o zaman sağlıklı raporlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş olur. Biz Sayıştay'ın da yapısını değiştirerek uluslararası Sayıştaylar Birliği'nin ön gördüğü temel kurallara göre Sayıştay'ın denetim yapmasını sağlayacağız"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, israf konusunda da yürütme organının duyarlı olması gerektiğini belirterek, "İsraf konusunda yürütme organının duyarlı olmasının temel nedeni siyasetçi ile vatandaş arasındaki güveni inşa etmektir. Siyasetin ahlaklı ve erdemli olması lazım" dedi. 

"BİR ÜLKE KENDİ GELECEĞİNİ PLANLAMIYORSA BAŞARILI OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Stratejik Planlama Teşkilatı kuracaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir ülke kendi geleceğini planlayamıyorsa o yürütme organının veya ülkenin başarılı olması ekonomide başarılı olması, büyük başarılara imza atması mümkün değildir. Kaynakları verimli kullanması, kaynakları yerli yerinde kullanması mümkün değildir. Ulusal Vergi Konseyi kuracağız. Biz ödediğimiz vergilerin nereye harcandığını bilmek zorundayız. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, yeni bir kurum olarak ortaya çıkacak. Demokrasinin güçlenmesi, hiç kimsenin kendisini öteki hissetmemesi için bir çaba, bir kurum. Aile Destekleri Sigortası Kurumu kuracağız. Madem bir sosyal devletiz o zaman bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli. Yardımı insan onuru ile bağdaşır bir model içinde yoksul aileye ulaştırmak zorundayız" diye konuştu.  

Kılıçdaroğlu, "Demokrasi yoksa can ve mal güvenliği yoktur. Stratejinin en temel noktalarından birisi ülkede demokrasiyi yeniden inşa etmek. Katma değeri yüksek ürün üretemezseniz dünyada söz sahibi olamazsınız. Katma değer üretmenin yolu üniversitelerin bilgi üretmesidir. O nedenle üniversitelere sıcak siyasetin girmemesi ve her türlü düşüncenin üniversitelerde özgürce tartışılması lazım. Eğer bunu yapabilirsek Türkiye büyür" dedi.  

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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