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KILIÇDAROĞLU: KİMSEYİ AYIRMIYORUZ, BÖLMÜYORUZ

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 19:54 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İstanbul DHA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sancaktepe'de düzenlenen mitinge katıldı.

Haber-Kamera: İstanbul DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sancaktepe'de düzenlenen mitinge katıldı. Sarıgazi Demokrasi Caddesindeki mitinge Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı Özgen Nama ve CHP'li vekiller katıldı.
Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Hep birlikte yeniden bu ülkede demokrasiyi inşa edeceğiz. Hep birlikte çalışacağız. Sen, ben, A partisi, B partisi demeyeceğiz. Hep birlikte Türkiye'de demokrasinin güçlenmesi için mücadele edeceğiz. Bu tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu paylaşan herkes vatanseverdir. Bir diğerleri gibi değiliz. Vatandaşlarımız arasında ayrım yapmayız. Kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun her insan değerlidir ve bizim başımızın üstünde yeri vardır. Onlar vatandaşları ayırmak istiyorlar. Bölmek, kavga çıkarmak istiyorlar. Kavgadan kaçınacağız. Herkesi kucaklayacağız. Ülkeye, insana, çocuklara hizmet etmeyi bir vatanseverlik olarak düşüneceğiz" dedi.

"HERKESE EŞİT AMA FAKİRE BİRAZ DAHA EŞİT DAVRANACAKSIN"
Kılıçdaroğlu, "Bir mahallede yoksulluk varsa, insanlar geçinemiyorsa o mahalleye pozitif ayrımcılık yapacaksın. Oraya daha fazla hizmet götüreceksin. Yoksul mahallelere, fakire fukaraya daha fazla hizmet götüreceksin. Onlar gibi yapmayacaksın. Herkese adil, eşit ama fakire biraz daha eşit davranacaksın. Sancaktepe'de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sancaktepe'de bütün çocukların beslenme, gıda güvenceleri olacak. Anne asla 'çocuğumu besleyemedim' duygusuna kapılmayacak. Çünkü bilecek ki 'Sancaktepe'de sosyal demokrat, halkını seven, ayrım yapmayan bir belediye başkanı var' diyecek" ifadelerini kullandı.

"BU MEMLEKETTE BARIŞI SAĞLAYACAĞIZ"
Kılıçdaroğlu, Biz halkın partisi olarak hiç kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayız. Herkesin işi olsun isteriz. Arkadaşımız, Özgen kardeşimiz Sancaktepe'de belediye başkanı olduktan sonra 'şu işçiler Ak Parti döneminde girdi. Ben onların işine son vereyim' asla bunu demeyecek. Onlar çalıştıkları sürece, ürettikleri sürece onların güvencesi ben olacağım. Ayrımcılık yapmayacağız. Bütün herkesi kucaklayacağız. Birileri konuşuyor, her türlü hakareti yapıyor. Bunlara karşı sessizim. Çünkü o insanlarla uğraşmak doğru değildir. Onların diliyle konuşmak doğru değildir. Bizim yüreğimizde insan sevgisi var. Kimseyi ayırmıyoruz, bölmüyoruz. Kimseye hakaret etmiyoruz. Bütün AK Partili kardeşlerime şunu söylemek isterim; bu memlekette huzura ihtiyacımız var. Bu memlekette işsizliğin olmaması lazım. Yoksulluğun olmaması lazım. Biz huzurun adresiyiz, kavganın değil. 1 Nisandan itibaren buranın kaderi değişecek. Yeni şeyler yapacağız. Güzel şeyler yapacağız. İşsizlikle mücadele edeceğiz. Bu memlekette barışı sağlayacağız. Birlikte yaşamayı sağlayacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları
-Genel ve detaylar

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