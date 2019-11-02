HABER

Kılıçdaroğlu, Komedi Festivali'nde sahneye çıkan Cem Yılmaz'ın gösterisini izledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2019 16:17 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, oğlu ve geliniyle izlediği gösterinin ardından kuliste sohbet ettiği Cem Yılmaz'a çiçek verdi - Kılıçdaroğlu, "Bizi güldürdünüz, zaten biraz gülmeye ihtiyacımız vardı" diyerek gösteri için Yılmaz'a teşekkür etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ailesi ile 5'inci Ankara Uluslararası Komedi Festivali'nde sahneye çıkan Cem Yılmaz'ın gösterisini izledi.

Komedyen Yılmaz, festival kapsamında dün akşam "Diamond Elit Platinum Plus" gösterisiyle ATO Congresium'da sahne aldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cem Yılmaz'ın gösterisini eşi Selvi Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ve gelini Mine Kılıçdaroğlu ile birlikte izledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de Kılıçdaroğlu ailesine eşlik etti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve ailesi ile Yavaş ve Taşdelen, gösterinin ardından kuliste Cem Yılmaz'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Yılmaz arasındaki renkli sohbetin görüntüleri CHP Genel Merkezi tarafından paylaşıldı.

Cem Yılmaz'a çiçek takdim eden Kılıçdaroğlu, sanatçının çiçek için teşekkür etmesi üzerine, "Siz sağ olun, bizi güldürdünüz. Zaten biraz gülmeye ihtiyacımız vardı." dedi.

Esprileriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu güldüren Yılmaz, "Kendi yemediği lahmacunu satan esnaf vardır ya en sonunda patlar işi, insan kendi gülmediği şeyi anlatmamalı." diyerek işine verdiği önemi anlattı.

Kılıçdaroğlu, program çıkışında gösteriyi izleyenlerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Rus fenomen Trabzon'da yol sordu, sosyal medyada olay oldu!Rus fenomen Trabzon'da yol sordu, sosyal medyada olay oldu!
MHP’li Enginyurt’tan Bülent Arınç’a tepkiMHP’li Enginyurt’tan Bülent Arınç’a tepki
Bakan Soylu: Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değilizBakan Soylu: Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz
Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Komedyen Cem Yılmaz

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

2 bin 660 dolar maaş... İşte başvuru şartları

2 bin 660 dolar maaş... İşte başvuru şartları

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan, onları görünce makam aracını durdurdu

İçişleri Bakanı Soylu'dan DEAŞ'lı teröristlerle ilgili çok önemli açıklama: Ülkelerine göndereceğiz

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

Numan Kurtulmuş: Türkiye artık bir mektupla hizaya sokulamayacak bir ülke

'Türkiye artık bir mektupla hizaya sokulamayacak bir ülke'

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a yanıt

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a yanıt

Bakan Kurum'dan 'Boğaziçi' açıklaması: İBB'nin imar yetkisini elinden almıyoruz, zaten yetkisi yok

Bakan Kurum'dan 'Boğaziçi' açıklaması: İBB'nin yetkisi yok

Bülent Arınç'ın KHK çıkışına şehit ailelerinden sert tepki

Bülent Arınç'ın KHK çıkışına şehit ailelerinden sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.