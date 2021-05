Kılıçdaroğlu: Korkma kardeşim getir sandığı

Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nda muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve bazı partilerin il temsilcilerinin de yer aldığı toplantıya katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı olarak güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana olduklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarihinde bir kişiye emanet edilmediğini savunan Kılıçdaroğlu, Meclisin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü savaş meydanlarına gönderirken, başkomutanlık yetkisini 3 ay süreyle verdiğini anımsattı.

"Mustafa Kemal Atatürk dönüp meclise hiçbir zaman 'bana bu yetkiyi nasıl daha uzun vermezsiniz' dememiştir." diyen Kılıçdaroğlu, devletin fazilet, erdem, bilgi, onur üzerine kurulduğunu anlattı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI DEVLETİN SİGORTASIDIR"

Kılıçdaroğlu, haram ve talan düzeni üzerine bir devletin inşa edilemeyeceğini belirterek, böyle bir düzendeki devletin yaşayamayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanının her zaman konuşmaması lazım, yılın belli günlerinde, aylarında gerekirse konuşur ve 83 milyon da onu dinler, 'bakalım ne söyleyecek' diye. Cumhurbaşkanlığı makamı devletin sigortasıdır. Tarafsız olduğu sürece devletin sigortasıdır. Siyasi partiler farklı düşünebilirler, peki hakem kim, kime başvuracaksınız Cumhurbaşkanına. Cumhurbaşkanı çağırır 'gelin bakalım beyler, Türkiye'nin bu kadar sorunu var, nedir sizin alıp veremediğiniz' der. Şimdi bunu yapacak bir makam yok Türkiye'de. Cumhurbaşkanlarının halka hesap vermesi, devletin saygınlığına dikkat etmesi, erdemli, namuslu olması lazım. Boğazından aşağıya haram lokma inmemesi lazım ve en önemlisi egemen güçler tarafından mal varlığı dolayısıyla tehdit edilmemesi lazım. Sıradan bir bakan değildir Cumhurbaşkanı. Biz Millet İttifak'ı olarak cumhurbaşkanını böyle düşünüyoruz. Her kuruşun hesabını veren, devlete saygı duyan ve gittiği her yerde saygı gösterilen kişi olması lazım."