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KILIÇDAROĞLU KÜÇÜKÇEKMECE MİTİNGİNDE KONUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 21:17 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Küçükçekmece'de miting düzenledi.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ /İSTANBUL(DHA)
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Küçükçekmece'de miting düzenledi. Mitinge, bazı CHP milletvekilleri ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

"HİÇBİR İŞÇİNİN İŞİNE SON VERMEYECEKSİN"
Kemal Kılıçdaroğlu mitingdeki konuşmasında, CHP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Kemal Çebi'den isteklerini sırladı. Kılıçdaroğlu, "Seçildiğin aydan itibaren asgari ücret bütün işçiler için 2 bin 200 lira olacak. Herkes için en az 2 bin 200 lira olacak. Böylece az bir parça bile olsa mutfakta bir nebze nefes almış olunacak. Sana oy versin vermesin hangi partiden olursa olsun, hangi inanıştan olursa olsun Küçükçekmece'ye sahip çıkacaksın ve eşit hizmet götüreceksin. Belediye başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra hiçbir işçinin işine son vermeyeceksin. Her evde bereket olsun" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u kendi özgür iradesi ve sizlerle yönetecek. Ankara'ya bir telefon edeyim, Ankara, ne diyecek' demeyecek. İstanbul'u, İstanbullularla birlikte yönetecek" diye konuştu.

"O GÜN SANDIKTA GÖREV ALACAĞIZ"
Ekrem İmamoğlu da, “Hep birlikte herkesten oy isteyeceğiz. Kimse moralinizi bozamayacak. Size kötü söz söylese bile oy isteyeceksiniz. O gün sandıkta görev alacağız. 31 Mart'ta görev alacağız sandıkları bırakmayacağız. Okulları bırakmayacağız. Hatta günün sonunda İlçe Seçim kurullarının önünde bile sonuçları şarkı söyleyerek, türkü söyleyerek, halay çekerek horon oynayarak bekleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Mitingden detaylar
-Ekrem İmamoğlu sahneye gelişi ve konuşması
-Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

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