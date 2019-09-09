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Kılıçdaroğlu, kültür merkezi ve kreş açtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.09.2019 20:01 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Çok şükür bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi var, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ve başkanları var"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çok şükür bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi var, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ve başkanları var." dedi.

Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Turgut Özal Kültür ve Spor Merkezi ile Sadri Alışık Kreşi'nin açılış törenine katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde bürokrat olarak çalışma imkanı bulduğunu söyledi.

Özal ile bir anısını anlatan Kılıçdaroğlu, "Rahmetli Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde bir gece yarısı Vergi kanunlarını çalışıyorduk. Özal, tarım stopajından ne kadar vergi toplandığını sordu. Bir arkadaşımız, rakamı söyledi hepimiz rahatladık. 10 dakika sonra rahmetli Özal arkadaşımıza dönerek verdiği rakamın doğru olmadığını söyledi. Hepimiz şaşırdık, anlattı. Özal devleti yöneten birisi, planlamanın ne olduğunu bilen birisiydi. Devlet harcamalarının nereye ve nasıl yapıldığını bilen birisiydi. Devletin rakamlarına hakim birisiydi. Hepimize önemli bir ders verdi." ifadesini kullandı.

Sanatçı Sadri Alışık'ın da halkın yanında ve halkın haklarının savunan bir sanatçı olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Elbette çocuklarımız Turgut Özal'ı da Sadri Alışık'ı da bilmeli. Özal'ı da Alışık'ı da unutmayacağız. Peki unutulmayacak olanlar kimler? Asıl sorulması gereken soru budur. Kendi yakın tarihinden habersiz olan öyle siyasetçiler varki bazen şaşırırsınız ama çok şükür bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi var, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ve başkanları var. Onlar bu isimleri yaşatmak için çalışıyorlar."

- "Sanat ve kültürü aşıladık"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da ilçeye yedinci kültür merkezi ve onbirinci kreşi kazandırdıkları için mutlu olduklarını vurguladı.

Yaşar, "10 yıllık hizmet süremizce Ankara'ya ve Yenimahalle'ye hizmet eden Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi dışında çeşitli mahallelerimize açtığımız kültür merkezleri ile Yenimahalle'nin her yerine sanat ve kültürü taşıdık." dedi.

Törende ayrıca 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal ile Sadri Alışık'ın torunu Sadri Alışık da birer teşekkür konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından Turgut Özal Kültür ve Spor Merkezi ile Sadri Alışık Kreşi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, TBMM Başkanvekili Levent Gök ile davetliler katıldı.

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