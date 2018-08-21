Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nı kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Güzel dinimiz, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir.' der. Bayramlar muhtaçların yanında olmayı unutmamamız gereken özel günlerdir." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı nedeniyle Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Güzel dinimiz, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir.' der. Bayramlar muhtaçların yanında olmayı unutmamamız gereken özel günlerdir. İktidarın Türkiye'yi sürüklediği uçurumdan ancak milletçe birbirimize destek olarak çıkabiliriz, bunu unutmayalım. Kurban Bayramımız kutlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.
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