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Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nı kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2018 10:19 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Güzel dinimiz 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir.' der. Bayramlar muhtaçların yanında olmayı unutmamamız gereken özel günlerdir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Güzel dinimiz, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir.' der. Bayramlar muhtaçların yanında olmayı unutmamamız gereken özel günlerdir." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı nedeniyle Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Güzel dinimiz, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir.' der. Bayramlar muhtaçların yanında olmayı unutmamamız gereken özel günlerdir. İktidarın Türkiye'yi sürüklediği uçurumdan ancak milletçe birbirimize destek olarak çıkabiliriz, bunu unutmayalım. Kurban Bayramımız kutlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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