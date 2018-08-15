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Kılıçdaroğlu kurban vekaletini Türk Kızılayına verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.08.2018 16:21 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu kurban vekaletini Türk Kızılayına verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurban vekaletini Türk Kızılayına verdi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, kurban için Türk Kızılayına 750 Türk Lirası bağışta bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurban vekaleti Türk Kızılayı

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