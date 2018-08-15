CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurban vekaletini Türk Kızılayına verdi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, kurban için Türk Kızılayına 750 Türk Lirası bağışta bulundu.

