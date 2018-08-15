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Kılıçdaroğlu, kurban vekaletini Türk Kızılayı'na verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.08.2018 17:17 | Son Güncelleme

  - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurban vekaletini Türk Kızılayı'na verdi.    (FOTOĞRAF)   

Kılıçdaroğlu, kurban vekaletini Türk Kızılayı'na verdi

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurban vekaletini Türk Kızılayı'na verdi.

(FOTOĞRAF)

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