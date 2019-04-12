Kılıçdaroğlu: Macron'un kararı kabul edilemez

ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 24 Nisan'ı, 'anma günü' ilan etmesinin asla kabul edilemez olduğunu söyledi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, 24 Nisan’ı 'Ermeni soykırımını anma günü' ilan etmesi asla kabul edilemez. Türkiye ile Ermenistan arasındaki sorunların çözümü üçüncü ülkelerin haddini aşan müdahaleleriyle değil, kendi aralarındaki diyalogla mümkündür."

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