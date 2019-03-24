Kılıçdaroğlu, Maltepe’de tapu dağıttı

Maltepe Belediyesi tarafından Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinde tapu sorunu yaşayan vatandaşların sorunlarının çözülmesinin ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde tapu dağıtım töreni düzenlendi. Törene Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın ev sahibi olarak katılımcıları selamlayan Maltepe Belediye Başkanı ve Başkan adayı Ali Kılıç, göreve ilk geldiğinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan iki önemli talimat aldığını ve ikisini de yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Başkan Ali Kılıç, konuşmasında şunları söyledi:

"Genel Başkanım 2014 yılında seçimi alıp kendisini ziyarete gittiğimde demişti ki, ‘Şu yakandaki CHP rozetini çıkar, cebine koy. Artık senin rozetin Maltepe halkının rozeti olacak. Kimseyi ayrıştırmayacaksın, ötekileştirmeyeceksin. Herkesi kucaklayacaksın ve en önemlisi, önce sana oy vermeyenlerin hanelerine gireceksin.’ Kurduğumuz ekiple Maltepe’deki bin 854 sokağı tek tek dolaştık. Çalmadık kapı bırakmadık. Bazı kapılar açıldı, bazıları kapalıydı. Açılanlardan içeri girdik, kapalı olanlara da telefon numaramızı ve torbamızı bıraktık. Bu süre içinde Maltepe’de herkese dokunduk ve Rabbim nasip etti. İki talimatınız oldu bana. ‘Bir, aile sigortasının hayata geçirilmesi gerekiyor. Çünkü hiç kimsenin çocuğu yatağa aç girmemeli’ demiştiniz. Yine bu salonda, geçtiğimiz aylarda aile sigortamızı hayata geçirdik. İkinci talimatınız, ‘Gülsuyu’na, Gülensu’ya tabu sözüm var, bunun yerine gelmesini istiyorum’ demiştiniz. Rabbime şükürler olsun hem Başıbüyük, hem Gülsuyu, hem Gülensulu hemşehrilerimize tapularını dağıtıyoruz. Halka kentsel dönüşümü anlatmak için toplantılar düzenlemek istedim, engel olmaya çalıştılar. Tapu müdürü, imza atmamak için makamında oturmadı. Neden, Ali Kılıç sözünü yerine getiremesin. Rabbime şükürler olsun, her iki sözü de yerine getirdim. Şimdi tekrar, 31 Mart günü sosyal demokrat düşünceyi ayağa kaldırmak için var mısınız?"