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Kılıçdaroğlu Maltepe'de ziyaretlerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 20:28 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Feyzullah Mahallesi'nde bulunan “Üreten Engelliler Merkezi"ni ziyaret etti.  Burada Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da eşlik etti.  Program sonunda bir kadın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gelerek, “Biz burada oturamıyoruz, gece buraya serseriler doluyor.

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Feyzullah Mahallesi'nde bulunan “Üreten Engelliler Merkezi"ni ziyaret etti.

Burada Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da eşlik etti.

Program sonunda bir kadın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gelerek, “Biz burada oturamıyoruz, gece buraya serseriler doluyor. 1.5-2 senedir şikayet ediyoruz, bir türlü çözüm bulamıyorlar" dedi.

Bu sırada Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan Ekrem İmamoğlu söze girerek, “Söyledik Ali Bey'e çözüm bulacak" şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, buradan ayrılarak, Maltepe Belediyesi Çocuk Bilim Merkezi ve Kreşi'ni de ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu merkezin hemen karşısında bulunan Maltepe Trabzonlular Derneği'nin daveti üzerine burayı da ziyaret etti.

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