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Kılıçdaroğlu Manyas’ta vatandaşlara seslendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.08.2019 16:29 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimleri kazanan partisinin belediye başkanlarını tebrik etmek için Balıkesir’e geldi.Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin’i de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, belediye binasında Manyaslılarla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu Manyas’ta vatandaşlara seslendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimleri kazanan partisinin belediye başkanlarını tebrik etmek için Balıkesir’e geldi.
Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin’i de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, belediye binasında Manyaslılarla bir araya geldi. Belediye binasında parti üyeleri ve meclis üyeleri ile kısa bir toplantı yapan Kılıçdaroğlu, ardından belediye önünde vatandaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu, Türkiye’ye çok değişik bir siyaset anlayışı getirdiklerine dikkat çekerek, "Öncelikle Manyaslılara merhaba demek istiyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde başarılı bir sonuç elde eden Başkanımız Tancan Barçin’i tebrik ediyorum. Ancak bu başarı yetmez. Biz iktidar olacağız. Bunun için ülkedeki siyaset anlayışını değiştiriyoruz. Bizim siyaset anlayışımızda ötekileştirme, dışlama, hor görme yok. İnsanların tercihlerine saygı göstererek birleştirici olacağız. Bunu siyaset anlayışı ile İstanbul’u kazandık. İnanıyorum ki bizi iktidara getirecek olan da işte bu anlayıştır" dedi.
"Üreten bir Türkiye hedefliyoruz"
Manyas’ın tam bir tarım ve hayvancılık merkezi olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "Sevgili Manyaslılar; yaşadığınız coğrafya tam bir tarım ve hayvancılık merkezi. Topraklarınız verimli. Ancak bu iktidarın yaptığı yanlış politikalar sonucunda girdi fiyatlarının alıp başını gitmesi sonucu üretemez hale geldik. Düşünün ki biz dışarıdan et alıyoruz. Dışarıdan buğday, pirinç, mercimek alıyoruz. Aklınıza ne geliyorsa dışarıdan alıyoruz. Bizim anlayışımızın en başında üreten bir Türkiye var. Bir ülke üretebildiği kadar güçlüdür. Biz iktidara geldiğimizde çiftçinin de yüzü gülecek, hayvancının da yüzü gülecek. Çünkü üretime önem vereceğiz. Üreten bir Türkiye hedefliyoruz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu Manyas’ta vatandaşlara seslendi

Kılıçdaroğlu Manyas’ta vatandaşlara seslendi

Kılıçdaroğlu Manyas’ta vatandaşlara seslendi

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