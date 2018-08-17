Kılıçdaroğlu, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı.
Kılıçdaroğlu, depremin 19'uncu yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden geçen 19 yıla rağmen ülkemizin doğal afetlere karşı halen hazırlıksız olduğunu görmek son derece düşündürücü. Acısını ilk gün gibi yaşadığımız depremde kaybettiklerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
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