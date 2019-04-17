Kılıçdaroğlu, mazbataya ilişkin gelişmeleri böyle izledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmesine ilişkin gelişmeleri parti Genel Merkezi'ndeki makamında televizyondan takip etti.

Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından mazbatasını almak üzere İl Seçim Kurulu'na davet edilirken, CHP Genel Merkezi'nde de heyecan yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun İl Seçim Kurulu'na gidip mazbatasını almasını, makamında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve diğer kurmaylarıyla birlikte televizyondan takip etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu'nun mazbata törenini izlerken çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.

YAVAŞ'TAN KUTLAMA

​Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Şehrine bereket ve huzur getirecek, kadim İstanbul için 5 yıl boyunca yorulmadan çalışacağına inandığım, değerli kardeşim Ekrem İmamoğlu’nun Belediye Başkanlığı görevini kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurulduğu şehirden, Türkiye’nin başkentinden selam ve sevgilerimi yolluyorum' ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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Kılıçdaroğlu'nun açıklaması

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ANKARA,(DHA)

