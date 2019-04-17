Kılıçdaroğlu, mazbataya ilişkin gelişmeleri böyle izledi (2)

KILIÇDAROĞLU: ÇOK MUTLUYUM, HUZURLUYUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı alması ardından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Tuncay Özkan'ın Twitter hesabından paylaştığı videodaki açıklamasında şunları söyledi:

"Çok mutluyum, huzurluyum, duyguluyum. Büyük bir başarı elde ettik, Türkiye için, çocuklarımız için, onların geleceği için, demokrasimiz için, hep birlikte huzur içinde yaşamak için. Bu başarı topluma hizmet etmek için yola çıkan insanların başarısıdır. Bu başarı birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısıdır. Dolayısıyla mutluluğumu ancak böyle anlatabiliyorum. Arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım, merkez yönetim kurulunda görev alan genel başkan yardımcısı arkadaşlarım, grup başkan vekili arkadaşlarım ve bütün personelimiz gerçekten gecesini gündüzüne katarak çalıştı, çaba harcadı, emek harcadı ve güzel bir sonuç elde ettik. Türkiye'ye hayırlı olsun."

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Kılıçdaroğlu'nun açıklması

ANKARA,(DHA)

