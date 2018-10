Kılıçdaroğlu: McKinsey'nin raporlarını kamuoyuna açıklayacak mısınız?

McKinsey’nin üç ayda bir düzenlediği raporları kamuoyuna açıklayacak mısınız? Açıklamazsanız, ezanımıza, bayrağımıza saldıranlar raporları bilecek ama bizler, 600 milletvekili dâhil, öğrenemeyeceğiz. Bu sizin vatanseverlik anlayışınızı mı yansıtıyor?"

'ANLAŞMAYI İPTAL ET, UÇAĞI İADE ET'

Kemal Kılıçdaroğlu, McKinsey ile anlaşmanın iptal edilmesi vurgusunu yaparak şunu dedi:

"Şimdi Türkiye Cumhuriyeti ekonomisini yönetimini Amerikalıları teslim edeceksin. Milletin önüne çıkacaksın yüzün kızarmadan yerli ve milli diyeceksin. Saraydaki zaata çok açık söylüyorum onur, gurur ve haysiyet sahibiysen anlaşmayı iptal et, uçağı da iade et."

