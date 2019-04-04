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Kılıçdaroğlu, MHP'li eski vekilin babasının cenazesine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 15:30 | Son Güncelleme

  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Haymana ilçesinde yaşamını yitiren MHP eski milletvekili Sedat Çevik'in babası Hüseyin Çevik'in cenazesine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Haymana ilçesinde yaşamını yitiren MHP eski milletvekili Sedat Çevik'in babası Hüseyin Çevik'in cenazesine katıldı.

MHP eski milletvekili Sedat Çevik'in babası Hüseyin Çevik, 81 yaşında hayatını kaybetti. Çevik'in, Haymana Merkez Camii'ndeki cenazesine, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Ankara'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Mansur Yavaş ve partililer katıldı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Sedat Çevik ve ailesine başsağlığı diledi. Hüseyin Çevik'in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Cenaze töreninden görüntü

Haber-Kamera: Yavuz ÇİFTÇİ/HAYMANA (Ankara), (DHA)-

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