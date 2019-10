Kılıçdaroğlu mikrofonsuz konuştu

Gürkay GÜNDOĞAN-Murat KÜÇÜK-Yurduer ÖZTÜRK/BOLU, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir siyaset anlayışı getirdiklerini belirterek, “Herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışı. Her kimliğe, her inanca saygı gösteren bir siyaset anlayışı. Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz. Hep birlikte, bir arada yaşayacağız” dedi. Kılıçdaroğlu Mengen’de konuşma yapacağı sırada yaşanan arıza yüzünden platformun elektriği kesildiği için konuşmasını mikrofonsuz yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'CHP 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı' kampı öncesi Bolu'nun Mengen ilçesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Mengen Belediyesi önünde vatandaşlar ve aşçılar tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen yaşlıların elini öptü. Kılıçdaroğlu, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut'un konuşmasının ardından platforma çıktı. Ancak Kılıçdaroğlu konuşmasına başlayacağı sırada platformdaki elektrik kesildi. Mikrofonsuz konuşan Kılıçdaroğlu, "Tüm belediye başkanlarına seçimi kazandıktan sonra, 'Göğsünüzde CHP parti rozeti taşımayacaksınız ve bütün beldeyi kucaklayacaksınız' dedim. Yeni bir siyaset anlayışı getiriyoruz. Herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışı. Her kimliğe, her inanca saygı gösteren bir siyaset anlayışı. Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz. Hep birlikte, bir arada yaşayacağız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Bizi diğer partilerden ayıran budur. Biz kul hakkı yemeyiz. Biz siyaset yaparken hakkı düşünürüz" dedi.

Arızanın giderilmesinin ardından mikrofonla konuşmasına devam eden Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına 7 madde söylediğini belirterek, "İki maddesini söyleyeyim. Harcadığınız her kuruş milletin parasıdır. Dolayısıyla her kuruşun hesabını vermek, kul hakkının hesabını vermek demektir. Buna uyacaksınız. İki, belediye başkanı olduktan sonra şu mahalle bana oy vermedi, şu sokakta esnaf bana oy vermedi diye ayrım yapmayacaksınız. Oy versin vermesin, herkesi kucaklayacaksınız. Bu yeni siyaset anlayışını beraber büyüteceğiz. Bir çocuk bölgenizde aç yatıyorsa, siz de uyumayacaksınız dedim. Her evde huzur olsun istiyorum. Bu arzuyu gerçekleştirmek benim elimde değil, sizlerin elinde. Beraber yapacağız demokrasi içinde yapacağız. Demokrasiyi güçlendirmeliyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları cumhuriyeti kurdular. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz." dedi.

Suriye konusuna da değinen Kemal Kılıçdaroğlu, "Savaşın olduğu yerde kadınlar, çocuklar hayatlarını kaybederler. Büyük insanlık dramı yaşanır. Suriye'de savaşanlar, birbirlerini öldürenler Müslümanlar. Silahı veren Amerikalılar ve Ruslar. Bu oyuna İslam dünyasının gelmemesi lazım, ama maalesef bu oyuna gelindi ve maalesef milyonlarca kişi yerinden, yurdundan oldu. Maalesef binlerce çocuk, kadın hayatını kaybetti. Biz bu bölgeye huzur getireceğiz. Uluslararası Suriye konferansını düzenlememizin sebebi buydu. Memlekete huzur gelsin diye. Komşuda yangın varsa, size de sıçrar. Yangına benzinle değil, suyla gitmeliyiz yangını söndürmek için. Bu mücadeleyi yapacağız. En büyük destekçimiz de sizlersiniz. Sizler destek verdikçe, inandığımız yolda kararlıkla devam edeceğiz."

Kılıçdaroğlu'na konuşmasının ardından aşçı kıyafeti giydirildi. Mengen Ulusal Aşçılık Federasyon Başkanı Melik Altudağ, Kılıçdaroğlu'nu fahri aşçıbaşı ilan ettiklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, ardından Mengen Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra Bolu'ya geçti.