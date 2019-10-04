Kılıçdaroğlu mikrofonsuz konuştu

Gürkay GÜNDOĞAN-Murat KÜÇÜK-Yurduer ÖZTÜRK/BOLU, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir siyaset anlayışı getirdiklerini belirterek, “Herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışı. Her kimliğe, her inanca saygı gösteren bir siyaset anlayışı. Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz. Hep birlikte, bir arada yaşayacağız” dedi. Kılıçdaroğlu Mengen’de konuşma yapacağı sırada yaşanan arıza yüzünden platformun elektriği kesildiği için konuşmasını mikrofonsuz yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'CHP 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı' kampı öncesi Bolu'nun Mengen ilçesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Mengen Belediyesi önünde vatandaşlar ve aşçılar tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen yaşlıların elini öptü. Kılıçdaroğlu, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut'un konuşmasının ardından platforma çıktı. Ancak Kılıçdaroğlu konuşmasına başlayacağı sırada platformdaki elektrik kesildi. Mikrofonsuz konuşan Kılıçdaroğlu, "Tüm belediye başkanlarına seçimi kazandıktan sonra, 'Göğsünüzde CHP parti rozeti taşımayacaksınız ve bütün beldeyi kucaklayacaksınız' dedim. Yeni bir siyaset anlayışı getiriyoruz. Herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışı. Her kimliğe, her inanca saygı gösteren bir siyaset anlayışı. Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz. Hep birlikte, bir arada yaşayacağız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Bizi diğer partilerden ayıran budur. Biz kul hakkı yemeyiz. Biz siyaset yaparken hakkı düşünürüz" dedi.