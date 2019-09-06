Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın belediye başkanlarına seslendi

Aydın’ın kurtuluş yıl dönümü etkinliklerine ve Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması’na katılmak üzere Aydın’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti. Özcan, Kılıçdaroğlu’na kuru incir ve tablo hediye etti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP’li milletvekilleri ile İl Başkanı Ali Çankır eşlik etti.

Nazilli Belediyesi önünde vatandaşlara hitap eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın belediye başkanlarından iki şey istedi. Başkanlara hitaben konuşan Kılıçdaroğlu, "Birinci isteğim; size oy versin vermesin, kim olursa olsun ayrım yapmayacaksınız. İkinci isteğim; belediye başkanı olarak para harcarken kendi paranızı harcamıyorsunuz. Halkın parasını harcıyorsunuz. Harcadığınız her kuruş paranın hesabını vereceksiniz” dedi.

Nazilli Belediye Meydanı’nda düzenlenen halka hitap programında ilk olarak platforma çıkan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; birlik beraberliğin nelere kadir olduğunu halka gösterdiklerini ve bu birlik ve beraberlik içinde Nazilli’deki sorun ve sıkıntıları çözeceklerini söyledi. İttifakın ne kadar kuvvetli olduğunu göstermek için kendisine verilen görevi layıkıyla yerine getireceğini de ifade eden Özcan, kendilerini ziyaret eden Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti.

Kürsüye ‘Türkiye’nin birleştirici gücü’ diye hitap edilerek çağrılan Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasına Kürşat Engin Özcan’ı seçtikleri için Nazilli halkına teşekkür ederek başladı.

Yaşanan sıkıntıların aşılması için herkesi aklını kullanmaya davet eden Kılıçdaroğlu, “İktidara gelirsek emin olun Türkiye içinde bulunduğu tüm zorlukları aşacak. Biz beraber olacağız, gerilim olmayacak. Birlik ve beraberlik içinde sorunları çözeceğiz. Dünyada hangi ülkede böyle incir, üzüm var. Ama biz ne yapıyoruz? Her şeyi dışarıdan alıyoruz. Sümerbank’ı, Nazilli’yi Sümerbank’ın evveliyatını biliyorum. Şimdi kapandı. Kavga etmeden düşünmemiz lazım” ifadelerini kullandı.