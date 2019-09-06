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Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın belediye başkanlarına seslendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2019 15:56 | Son Güncelleme

Aydın’ın kurtuluş yıl dönümü etkinliklerine ve Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması’na katılmak üzere Aydın’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.

Aydın’ın kurtuluş yıl dönümü etkinliklerine ve Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması’na katılmak üzere Aydın’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti. Özcan, Kılıçdaroğlu’na kuru incir ve tablo hediye etti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP’li milletvekilleri ile İl Başkanı Ali Çankır eşlik etti.
Nazilli Belediyesi önünde vatandaşlara hitap eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın belediye başkanlarından iki şey istedi. Başkanlara hitaben konuşan Kılıçdaroğlu, "Birinci isteğim; size oy versin vermesin, kim olursa olsun ayrım yapmayacaksınız. İkinci isteğim; belediye başkanı olarak para harcarken kendi paranızı harcamıyorsunuz. Halkın parasını harcıyorsunuz. Harcadığınız her kuruş paranın hesabını vereceksiniz” dedi.
Nazilli Belediye Meydanı’nda düzenlenen halka hitap programında ilk olarak platforma çıkan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; birlik beraberliğin nelere kadir olduğunu halka gösterdiklerini ve bu birlik ve beraberlik içinde Nazilli’deki sorun ve sıkıntıları çözeceklerini söyledi. İttifakın ne kadar kuvvetli olduğunu göstermek için kendisine verilen görevi layıkıyla yerine getireceğini de ifade eden Özcan, kendilerini ziyaret eden Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti.
Kürsüye ‘Türkiye’nin birleştirici gücü’ diye hitap edilerek çağrılan Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasına Kürşat Engin Özcan’ı seçtikleri için Nazilli halkına teşekkür ederek başladı.
Yaşanan sıkıntıların aşılması için herkesi aklını kullanmaya davet eden Kılıçdaroğlu, “İktidara gelirsek emin olun Türkiye içinde bulunduğu tüm zorlukları aşacak. Biz beraber olacağız, gerilim olmayacak. Birlik ve beraberlik içinde sorunları çözeceğiz. Dünyada hangi ülkede böyle incir, üzüm var. Ama biz ne yapıyoruz? Her şeyi dışarıdan alıyoruz. Sümerbank’ı, Nazilli’yi Sümerbank’ın evveliyatını biliyorum. Şimdi kapandı. Kavga etmeden düşünmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı’nın belediye başkanlarına seslendi
Konuşmasında halkın yanı sıra Millet İttifakı’nın belediye başkanlarına da seslenen Kılıçdaroğlu, “Bizim belediye başkanlarımız yani Millet İttifakı’nın belediye başkanları onlardan iki şey istiyorum. Birincisi; oy versin vermesin ayrım yapmayın, bütün vatandaşları kucaklayın. İkincisi; belediye başkanı para harcarken kendi parasını harcamıyor. Halkın parasını harcıyor. Bunun hesabını vereceksiniz” dedi.
Konuşmasına, “İşçinin, emekçinin, çiftçinin, işsizin hakkını savunmayacak mıyız? Çocuğunu besleyemeyen anneyi acaba sarayda oturanlar düşünüyor mu? Eğer bir çocuk aç ise belediye başkanları uyumayacak. Şeffaf ve milletine hesap veren bir siyaset anlayışı ile çalışın” sözleri ile devam eden Kılıçdaroğlu, “Siyasetten bireysel olarak beklediğim hiçbir şey yok. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar her zaman her ortamda bunları söylemeye devam edeceğim. Bizim inancımızda israf haramdır. Ekrem Beyin aldığı İstanbul Belediyesi’nde bini aşkın araba çıktı. Bu israftır. İsraf haramdır diyoruz. Hangi akıl hangi mantıkla bu araçlar alındı. Kul hakkı yemeyeceksin. İsraf etmeyeceksin” ifadelerine yer verdi.

“Engellerin hepsini aşacağız”
"Önümüze hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar bütün bu engellerin hepsini aşacağız" diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Ekrem İmamoğlu kazandı. Gittiler Yüksek Seçim Kurulu’na kapalı kapılar ardında seçimi iptal ettiler. CHP bu milletin adalet anlayışına sığındı. Halkın verdiği oyları yok saydılar. Seçime gittik. Toplumun vicdan ve adaleti tekrar ortaya çıktı. Ben halkıma ve halkın ferasetine güveniyorum. AK Parti’li olan kardeşlerime de sözüm yok. Ancak Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Hem ‘Cumhurbaşkanıyım’ diyorsun hem tarafsız olmuyorsun. Tüm olumsuzluklara rağmen ülkemize demokrasiyi getireceğiz. Size hizmet edip her kuruşun hesabını sizlere vereceğiz” dedi.
Konuşmasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun başarılarına da değinen Kılıçdaroğlu, Çerçioğlu’ndan övgüyle söz ederek “O’nu artık bütün dünya başarıları ve yaptığı hizmetlerle biliyor” dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle programına devam etmek üzere Nazilli’den ayrıldı.

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