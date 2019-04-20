Kılıçdaroğlu: Milletimizin başı sağ olsun

ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayındalığı mesajında "Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlardan gelen acı haberle yüreğimiz yandı. Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

