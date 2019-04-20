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Kılıçdaroğlu: Milletimizin başı sağ olsun

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2019 13:01 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayındalığı mesajında "Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlardan gelen acı haberle yüreğimiz yandı. Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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