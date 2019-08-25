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Kılıçdaroğlu: Milletimizin başı sağ olsun

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.08.2019 15:00 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekâtı’nda çıkan çatışmada şehit olan 3 asker ile ilgili olarak, "Milletimizin başı sağ olsun" dedi.  CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekâtında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit, 7 askerin yaralanmasına ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı.

ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekâtı’nda çıkan çatışmada şehit olan 3 asker ile ilgili olarak, "Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekâtında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit, 7 askerin yaralanmasına ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekâtı’nda, PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerini kullandı.

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