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Kılıçdaroğlu: Milletimizin başı sağ olsun

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.02.2020 11:36 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Kılıçdaroğlu: Milletimizin başı sağ olsun

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun'' dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından İdlib'de 4 askerin şehit olduğu, 9 askerin ise yaralandığı, Suriye rejiminin saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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