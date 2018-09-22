MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Bölücübaşı Öcalan'ın avukatını milletvekili yapmak mı milliyetçiliktir, yoksa HDP'lilerle el ele yürümek mi milliyetçiliktir? Kılıçdaroğlu milliyetçilikten ne anladığını açıklamalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Büyükataman yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Eğer bu ülkede bir milliyetçi parti varsa, bir vatansever, vatanperver varsa o partinin adı Gazi Mustafa Kemal'in partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'dir." sözlerini anımsattı.

CHP'li bir milletvekilinin de MHP ilgili bazı ifadeler kullandığını belirten Büyükataman, şunları kaydetti:

"CHP'nin anladığı milliyetçilikle bizim anladığımız milliyetçilik arasında dağlar kadar fark vardır.

Türk milliyetçiliği ülküsü, Türk milleti kimliğinde birleşerek, millet olgusuna birlikte vücut veren tüm vatandaşlarımızı bir bütün olarak kucaklamaktadır. Türk milliyetçiliği etnik, ırkçı, ayrımcı ve bölücü tahriklere ve tuzaklara karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesi ve koruyucu kalkanıdır."