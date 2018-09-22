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"Kılıçdaroğlu milliyetçilikten ne anladığını açıklamalıdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.09.2018 11:22 | Son Güncelleme

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: - "Bölücübaşı Öcalan'ın avukatını milletvekili yapmak mı milliyetçiliktir, yoksa HDP'lilerle el ele yürümek mi milliyetçiliktir? Kılıçdaroğlu milliyetçilikten ne anladığını açıklamalıdır" - "CHP'nin anladığı milliyetçilikle bizim anladığımız milliyetçilik arasında dağlar kadar fark vardır"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Bölücübaşı Öcalan'ın avukatını milletvekili yapmak mı milliyetçiliktir, yoksa HDP'lilerle el ele yürümek mi milliyetçiliktir? Kılıçdaroğlu milliyetçilikten ne anladığını açıklamalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Büyükataman yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Eğer bu ülkede bir milliyetçi parti varsa, bir vatansever, vatanperver varsa o partinin adı Gazi Mustafa Kemal'in partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'dir." sözlerini anımsattı.

CHP'li bir milletvekilinin de MHP ilgili bazı ifadeler kullandığını belirten Büyükataman, şunları kaydetti:

"CHP'nin anladığı milliyetçilikle bizim anladığımız milliyetçilik arasında dağlar kadar fark vardır.
Türk milliyetçiliği ülküsü, Türk milleti kimliğinde birleşerek, millet olgusuna birlikte vücut veren tüm vatandaşlarımızı bir bütün olarak kucaklamaktadır. Türk milliyetçiliği etnik, ırkçı, ayrımcı ve bölücü tahriklere ve tuzaklara karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesi ve koruyucu kalkanıdır."

İç düşman yaratma ihtiyacı ile "Biz ve ötekiler" gibi kurgu ve kavramların Türk milliyetçiliğine uzak ve yabancı olduğunu vurgulayan Büyükataman, şu görüşlerini paylaştı:

"Bölücübaşı Öcalan'ın avukatını milletvekili yapmak mı milliyetçiliktir, yoksa HDP'lilerle el ele yürümek mi milliyetçiliktir? Kılıçdaroğlu milliyetçilikten ne anladığını açıklamalıdır. CHP sözcüleri ve türevleri, cehaletin bataklığına saplandıkları için gelişi güzel konuşmayı marifet saymakta ve yine kendileri gibi kiralanmış kafalardan aldıkları sufleleri aktararak biçilen rollerinin gereğini yerine getirmektedirler.
Eleştirilerin ve Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin karalanmasının sebebi, partimizin birçok alanda inisiyatif almasının ve gündem yaratmasının hazmedilememiş olmasıdır. En önemlisi de partimizin okyanus ötesi senaryolara peşinen set çekmesi, bu yönde Türk kamuoyunun gözünü açması ve 15 Temmuz gecesinden başlamak üzere Türkiye'yi adım adım Ankara merkezli bir bakış açısına kavuşturmasıdır.
Adında halk olan, halkın partisi olduğunu iddia eden CHP, her teklifimizde niye kendinden geçiyor, niye rahatsız oluyor? Bunun sebebi bellidir. Maalesef Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'si 10 Kasım 1938'de Atamız'la beraber gömülmüştür. CHP'nin sözcüleri Sayın Genel Başkanımızın adını ağızlarına alırken iyi düşünmelidir. CHP, Türk siyasi hayatı içinde geliştirdiği seviyesiz üslubu MHP için kullanmamalıdır."

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CHP İsmet Büyükataman MHP

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