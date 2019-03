Kılıçdaroğlu, Muğla'da AK Partili seçmenlere seslendi (3)

MARMARİS'TEN BODRUM'A GEÇTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'te miting yaptıktan sonra Bodrum'a gitmek üzere yola çıktı. Kılıçdaroğlu'nun yolu Muğla kent merkezi çıkışı ile Yatağan ve Milas ilçelerinde partililer tarafından kesildi. Buralarda partililerden seçimler için çalışmalarını ve desteklerini isteyen Kılıçdaroğlu, daha sonra Bodrum Otogarı inşaatının temel atma töreni için Torba Mahallesi'ne gitti. BAŞKAN ADAYININ KÜRSÜ HEYECANI Törende Muğla'daki yatırımların tanıtıldığı kısa film gösteriminin ardından ilk olarak konuşan CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Ahmet Aras'ın kürsüdeki heyecanı dikkat çekti. İlçe sakinlerinden, sözlerini yerine getirmemesi durumunda ilginç bir istekte bulunan Ahmet Aras, "Kardeşliğin teminatı olarak rantın değil, halkın belediyeciliğini yapacağız. Üretimi artıracağız. Garanti alımlı ürün yetiştiriciliği yapacağız. Bodrum, kültür ve sanatın başkenti olacak. 5 bin yıllık tarihi olan Bodrum'u, dünyanın kültür ve sanat merkezi haline getireceğiz. Biz ekmeğimizi aşımızı eskiden sadece turizmden alıyorduk. Bodrum'u, beklenen, özlenen turizm merkezi haline getireceğiz. Turizmi sadece 2 aya yaymayacağız. Bütün yıla yayacağız, çeşitlendireceğiz. Hiçbir kesimin, rantın değil Bodrum'un belediye başkanı olacağız. Bodrum'dan almaya değil, vermeye geliyoruz. Ben bunları yapamazsam kirli çamaşırlarınızı alıp belediyenin önüne gelin ki ben de yapamadığımın farkında olayım ve utanayım, yüzüm yukarı kalkmasın" dedi. CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan adayı Osman Gürün de, "Burası Bodrum'un otogar ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak kalitede olacak. Kendi elektrik giderini çatıdaki güneş panellerinden karşılayacak. Sürücülerin dinlenmesi, yatmaları için başka yerde tesis yapacağız. İlçe içindeki trafiği azaltmamız lazım. Ne yapılırsa yapılsın trafiğin azaltılamadığı bir durum yaşıyoruz. Otogarın şehir içinden çıkmasıyla önemli bir rahatlama sağlanacak. İlgili kurumlarla Bodrum'un trafik sorununu çözecek başka alternatif yollar olur mu, beraberce bunları tartışacağız. 1,5 yıl içinde burası açılacak" diye konuştu. Osman Gürün ayrıca Bodrum'un sorunları ve bunlara karşı yapacakları projeleri de konuşmasında anlattı. Konuşmalar sırasında, kürsünün yanında işitme engelliler için de bir görevli bulundu, işaret diliyle konuşmaların çevirisini yaptı. DSİ'NİN YAPTIRDIĞI SU İSALE HATTI ÜZERİNDEN ELEŞTİRDİ Adayların konuşmasından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüye geldi. "Biz martın sonu bahar dedik ama siz baharı getirmişsiniz" diye sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, Bodrum Belediye Başkan adayı Ahmet Aras'ın kürsüdeki heyecanını da değinip, "Ahmet Başkan oldukça heyecanlı. Neden heyecanlı olmasın, heyecanı dolayısıyla yeni belediye başkanını kutluyorum. Heyecan güzel, bir şeyler yapmak istiyorsunuz, özveriyle yapmak istiyorsunuz, rahat koltuklarında oturmayacaksanız. O genç birisi, Bodrum'a ve Bodrumlulara hizmet etmek istiyor. Onu bir alkışlayalım" dedi. Bodrum'un suyunun öteden beri tartışıldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Kim getirir suyu? DSİ. Öyle bir getirdi ki bin kez patlıyor. Başkan onu nasıl teslim alsın. 'Bırakın bizi yapalım' diyor. Ona da izin vermiyorlar. E doğru dürüst yap o zaman. Kime yaptırmış bu isale hattını? Malı götürenlere yaptırmış. Yazık günah değil mi? Biz bir şeyi yaptığımız zaman oturur doğru dürüst yaparız. İşi ehline yaptırırız. Vatandaşın paralarını birilerine tahsis edip, birilerine bir şeyler verirseniz bu doğru değil. Belediye başkanlarından iki şey istiyorum. Seçildiğiniz andan itibaren bulunduğunuz beldenin, büyükşehrin belediye başkanısınız. Herkese eşit hizmet götüreceksiniz. Nokta. Biz diğerlerine benzemeyiz. Diğer belediye başkanlarının uygulamaları bizim ahlakımızda, inancımızda yok. 'Fakir mahallelere ayrıcalıklı hizmet götürün' diyorum. Başkan planlanan yatırımlarını anlattı, '2 milyar 400 milyon TL yatırım yapacağım' dedi. Harcanan para kimin parası? Sizin parasınız. Bunun hesabının kime verilmesi lazım? Size. Harcadığı her kuruşun hesabını veriyorsa başkanımız o zaman görevini yapmış demektir" diye konuştu. 'TÜRKİYE'NİN PEK ÇOK SORUNU VAR' Bodrum'a 80 ilden vatandaşın geldiği de vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, alandaki pankartlardan örnekler okuduktan sonra, "Türkiye'de pek çok sorun yaşanıyor. Hepiniz biliyorsunuz. Tanzim satış kuyruğuyla, işsizlik kuyruğu. Geçimini sağlayamayan insanların oluşturduğu işsizlik kuyruğu. Bütün bunların hepsi aşılır. Önümüze sorun koyuyorlar, 'Beka sorunu var' diyorlar. Bir ülke üretiyorsa o ülkenin beka sorunu olmaz. Çalışıyorsa herkesin işi gücü aşı varsa o ülkede beka sorunu olmaz. Bir ülkede üniversiteler bilgi üretiyorsa o ülkede beka sorunu olmaz. Bir ülke bütün komşularıyla sorun yaşamaz, Mustafa Kemal'in dediği gibi 'Yurtta barış, dünyada barış' diyorsa o ülkede beka sorunu olmaz. Bugün 'beka sorunu' diyorlar. 17 yıl önce niye yoktu? Neden beka sorununu önümüze koyuyorlar. Milleti tehdit ediyorlar. Türkiye bölgesinin en güçlü ülkesi. Nasıl oldu da 'Türkiye'de beka sorunu var' dendi? Kendilerinin beka sorunu var. Gidecekler, evet martın sonu bahar. Koltuğa yapışmanın bir alemi var mı? Milleti tehdit etmenin bir alemi var mı? Her sorunu çözeriz. Neyle? Akılla, bilimle, dayanışmayla, sevgiyle, çözeriz. Çözmenin birinci yolu herkesi kucaklamak, çözmenin ikinci yolu toplanan verginin herkese hesabını vermek" ifadelerini kullandı. Osman Gürün'e yönelik eleştirilere de değinen Kılıçdaroğlu, "Sayın Başkan, gökdelenler dikseydin, Erdoğan seni elinin üzerinde taşırdı. 'İşte istediğimiz belediye başkanı' derdi. Başkanımız, 'Şehirleri, denizleri, koyları koruyalım' diyor. Düşman oluyor. Olursun. Niçin? Ranta teslim etmiyor. Bir kent varsa, o kentlerde yaşayan insanlar varsa, orada rant da vardır, rant alanları yaratırsınız. Soru şu; Ranttan kim yararlanacak, ranttan 5 kişi mi yararlanacak yoksa o kentte yaşayanlar mı yararlanacak? Yani rantın kentin tamamına verilmesi lazım. Biz bunu arzu ediyoruz ve bunu yapacağız" dedi. CHP'YE ELEŞTİRİLERE YANIT "Bir şeyi unutmayın; bu ülke kolay kurulmadı" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Asla unutmayın; Tarihinde, coğrafyasında, toprağında, denizlerinde binlerce şehit kanı var. Cumhuriyet kolay kurulmadı. Uzun mücadeleler sonrasında kuruldu. Cumhuriyet'i kuran kadro Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşlarının kurduğu ilk siyasi partinin adı CHP'dir. Biz CHP olarak Kuvayı Milliye'nin, Gazi Mustafa Kemal'in koyduğu hedefleri 21'inci yüzyılda da aynen takip ediyoruz. Kimseyi ötekileştirmedik. 82 milyon vatandaşın tamamını kucakladık. 'Vatanımız, bayrağımız bir' diyorsak herkesi kucaklayacağız. Her siyasi partiye saygı duydum. Ama yeter ki ülke güzel yönetilsin. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı yenmiyorsa bir şey yok." Ülkücülere de seslenen Kılıçdaroğlu, "Ayın 31'inde sandığa gideceğiz, oylarımızı kullanacağız. Ülkücü kardeşlerime de seslenmek isterim. Şimdi bir ittifak yapıyorlar, adına 'Cumhur İttifakı' demişler. Suriye'deki kendi topraklarını, Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu toprakları düşmana bırakıp kaçanlara biz milliyetçi diyebilir miyiz? Onların yanında duranlara milliyetçi diyebilir miyiz? Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın yüzde 49,9'unu Katar ordusuna satanlara milliyetçi, Ülkücü diyebilir miyiz? Onların yanında duranlara milliyetçi diyebilir miyiz? Bana bir örnek gösterin dünyada. Kendi silah fabrikasını yabancı ordulara satanlar, burası bez ayakkabı fabrikası değil. Cam, televizyon fabrikası değil, silah fabrikası. Sonra da kalkacaksınız CHP'yi suçlayacaksınız. CHP'yi suçlamanız için ya da ağzınıza almanız için önce ağzınızı bir temiz yıkayacaksınız. Sonra ağzınıza alacaksınız. Bizim milliyetçilik anlayışımız, vatanını sevendir. Elinizi vicdanına koyun, vicdanınız 'evet' diyorsa 6 okun altına mührünüzü basın. Bunu istiyorum" diye konuştu. MEHMET KOCADON'U İSİM VERMEDEN ELEŞTİRDİ Bodrum'da CHP'den istifa edip Demokrat Parti'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Mehmet Kocadon'u isim vermeden eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir zaman belediye başkanlığı, bir kişi için ömür boyu yoktur. Bir dönem, iki dönem, üç dönem yaparsın. Takdir edilir, genel merkez der ki, sen çekil, başkası olsun, der. Yanlış mı yaptık? 'Ben de isitifa ediyorum.' Ne demek bu? Ömür boyu mu yapacak? Hizmet yarışıdır bu. Ömür boyu bir kişiye tahsis edilmiş bir şey değildir. Belediye başkanımız laf aramızda yakışıklı, heyecanlı. Bodrum'a Bodrumlulara hizmet etmek istiyor" dedi. Kılıçdaroğlu, Osman Gürün'ün de hiçbir ayrım yapmadan hizmet edeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, partisinin adaylarına destek verilmesini isteyerek konuşmasına son verdi. Konuşmasından sonra çeşitli hediyeler verilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yanındakilerle butona basıp otogarın temelini attı. Kılıçdaroğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı. Taylan YILDIRIM- Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)