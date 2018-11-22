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Kılıçdaroğlu ile görüşen Muharrem İnce, İstanbul için adaylık şartını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2018 10:20 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüştü. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Muharrem İnce, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. İnce, 'Aday olacak mısınız?' sorusuna, 'Eğilim yoklaması olursa, İstanbul'da 259 bin üyenin önüne sandık konulursa yarışa gireceğim. Sandık gelmezse asla aday değilim.' dedi.

Kılıçdaroğlu ile görüşen Muharrem İnce, İstanbul için adaylık şartını açıkladı

Ankara'da yerel seçim hareketliliği arttı. Kılıçdaroğlu-İnce, parti genel merkezinde görüştü. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan İnce, eğilim yoklaması sonucunda adı çıkarsa yarışa gireceğini söyledi.

Muharrem İnce'nin açıklamaları:

Bazı illerle ilgili bildiklerimi kendisine aktardım. Partimin emrinde olduğumu söyledim. Yerel seçimlerde birlikte çalışacağız. 89'da hemen hemen bütün belediyeleri nasıl aldıysak bugün de bunun mümkün olabileceğini bunu yapmak için örgütü dikkate aldığımızı aktardım.

"EĞİLİM YOKLAMASI OLURSA YARIŞA GİRECEĞİM"

Muharrem İnce koltuk derdinde değil, Türkiye derdindedir. Eğilim yoklaması olursa, 259 bin üyenin önüne sandık konulursa yarışa girerim. Sandık konulmazsa ve 'Gel aday ol' denilirse kesinlikle, aday değilim.

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Kemal Kılıçdaroğlu muharrem ince

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