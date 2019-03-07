CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Muhtar kardeşlerim, sizler bu toplumun kanaat önderlerisiniz. Seçimle geldiniz. Sizlerle ilgili bizim büyük projelerimiz var" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da bir otelde düzenlenen programda muhtarlarla bir araya geldi. Programda konuşan Kılıçdaroğlu, “Ankaralı hanımlar musluğu açtığında 5 çeşit vergi ödüyor. Dolayısıyla para yok, merkezi hükümet yardım etmezse hizmet gitmez, bunların tamamı hikaye. Parayı veren sizsiniz. Siz parayı veriyorsunuz o da size hizmet sunuyor. Ankara Büyükşehirin devasa bütçesi var. Şu yollara dikilen fidanlar nereden geldi? İtalya’dan. Bu memlekette fidan mı yok, orman mı yok, ağaç mı yok, çam mı yok, çınar mı yok? Hepsi var. Muhtar olarak sormanız lazım, bunların hepsi bu memlekette varken niye İtalya’dan geldi? Hangi gerekçeyle geldi” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Ankara’nın meşhur keçisi, tavşanı, kedisi ve güvercininden oluşan dört beyazının unutturulmayacağını söyledi.

“Muhtar kardeşlerim, sizler bu toplumun kanaat önderlerisiniz”

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Muhtar kardeşlerim, sizler bu toplumun kanaat önderlerisiniz. Seçimle geldiniz. Sizlerle ilgili bizim büyük projelerimiz var. Muhtarlarla ilgili benim yaptığım bütün açıklamalar sizin hak ettiğiniz açıklamalardır. Muhtarların niye bütçesi yok? Şöyle bir düşünün, sizin diğer seçilenlerle ne farkınız var? Milletse aynı millet, oysa aynı oy. Niye siz böyle demokrasinin üçüncü sınıf insanları olarak bir yerde tutuluyorsunuz? Destek vereceksiniz. Sizleri yüceltmemiz lazım. Elbirliğiyle çalışmamız lazım. Beraber yöneteceğiz. Beraber yönetmek nedir? Bir köyle ilgil,i mahalleyle, bir köyle ilgili karar alacaksınız. Önce o mahallenin muhtarına soracaksınız. Ya kendiniz gideceksiniz ya da davet edeceksiniz. Çünkü sorunu en yakın bilen kişi muhtardır. Vatandaş derdini size anlatıyorsa, sizin de bu derdi çözme konusunda yetkiliye ulaşmanız lazım. O yetkilinin de muhtarın bu sorunu çözme iradesi ve kapasitesi olması lazım.”

Su fiyatlarının indirileceğine değinen Kılıçdaroğlu, “Doğru, indirmesi lazım. Eskiden bedavaydı. Kırsal oldu mahalle, bu yükü çeker mi kırsalda oturan vatandaş? Kırsalda oturan vatandaşın bir kentin nimetlerinden yararlanma hakkı yok mu? Bütün bunların hepsinin birlikte düşünülmesi lazım” değerlendirmesinde bulundu.