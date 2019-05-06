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Kılıçdaroğlu, MÜSİAD üyeleri ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 18:42 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu, MÜSİAD üyeleri ile görüştü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyelerini makamında kabul etti.

Kılıçdaroğlu, MÜSİAD üyeleri ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyelerini makamında kabul etti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Hasan Basri Acar ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak eşlik etti. Yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kılıçdaroğlu'nun makamından görüntüler
Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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