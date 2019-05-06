HABER

Kılıçdaroğlu, MYK üyelerini olağanüstü topladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2019 21:05 | Son Güncelleme

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin kararı ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini olağanüstü topladı.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin kararı ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini olağanüstü topladı.
YSK'nın, İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararı vermesinin hemen ardından Kılıçdaroğlu, MYK üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı. Kılıçdaroğlu, MYK üyeleriyle makam odasında görüştü ve YSK'nın kararını değerlendirdi. Yarın da TBMM grup toplantısı öncesi Genel Merkez'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, Parti Meclisi üyeleri ve tüm milletvekillerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirilecek. Kılıçdaroğlu'nun, bu toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da çağırdığı öğrenildi.
CHP'DEN İLK TEPKİ
Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, YSK'nın kararına ilk tepkisin Twitter'da verdi. Bekaroğlu, ''YSK’nın İBB seçimlerinin yenilenmesi kararı aldığı bildiriliyor. Bu bir rezalettir, hukukun katlidir. Türkiye demokrasisi büyük bir darbe almıştır" dedi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye yaptırım dilini hiçbir zaman kabul etmez”
YSK, İstanbul'da seçimin yenilenmesine karar verdi - YenidenYSK, İstanbul'da seçimin yenilenmesine karar verdi - Yeniden

En Çok Okunan Haberler

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Şampiyon olduklarını uçakta öğrendiler

Şampiyon olduklarını uçakta öğrendiler

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'da kritik oturum başladı!

YSK'da kritik oturum başladı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika! AK Parti MYK 21.00’de toplanacak

AK Parti MYK 21.00’de toplanacak

Son dakika: CHP MYK olağanüstü toplandı!

CHP MYK olağanüstü toplandı!

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Konseyi toplantısında önemli açıklamalar

Erdoğan’dan NATO toplantısında kritik mesajlar

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

AK Parti'den flaş YSK açıklaması: Bugün karar çıkabilir

AK Parti'den flaş YSK açıklaması: Bugün karar çıkabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.