'Kılıçdaroğlu'na Ayasofya için davet geldi mi?' sorusuna Öztrak'tan açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, 'Kılıçdaroğlu'na 24 Temmuz'daki Ayasofya programı için davet geldi mi?' sorusuna da yanıt verdi.

Öztrak’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kredi muslukları açılarak ekonominin açığı büyütüldü. Geçen yıl 8 milyar turizm gelirimiz varken bu yıl sadece 3.4 milyar gelir elde ettik. 2020 boyunca turizmdeki gelir kaybımız 20 milyar doları bulacak.

Saray hükümeti sorunları çözmek yerine, halının altına atıp üstünü örtmeye çalışıyor. Vatandaşımız bu liyakatsizlerin elinde parasının pul olacağını görüyor. Kendini ve birikiminin değerini korumaya çalışıyor. Merkez Bankası, rezervleri bu kadar ucuza sattığında, tüyü bitmedik yetimin hakkını peşkeş çekiyorlar. Saray hükümeti gideceğini anlıyor, ülkeyi benden sonrası tufan anlayışıyla yönetiyor.

TBMM’de mini istihdam paketi görüşmeleri sürüyor. 20 tane paket açıklandı, 15 tanesi istihdam paketi. Daha önceki paketlerden tecrübe kazanmışlar. Ücretsiz izin uygulamasını uzatmak istiyorlar. Bir yıl boyunca işçilerimize günde 39 lira verilecek. İnsanlar günlük 39 lirayla nasıl hayata nasıl tutunacaklar?