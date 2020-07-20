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'Kılıçdaroğlu'na Ayasofya için davet geldi mi?' sorusuna Öztrak'tan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 17:36 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 'Kılıçdaroğlu'na 24 Temmuz'daki Ayasofya programı için davet geldi mi?' sorusuna 'Namaza davet Ezan-ı Muhammediye ile olur. Namaz için kimsenin davete ihtiyacı yok. Namaz kılmanın protokolü, VIP'si olmaz' yanıtını verdi.

'Kılıçdaroğlu'na Ayasofya için davet geldi mi?' sorusuna Öztrak'tan açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, 'Kılıçdaroğlu'na 24 Temmuz'daki Ayasofya programı için davet geldi mi?' sorusuna da yanıt verdi.

Öztrak’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kredi muslukları açılarak ekonominin açığı büyütüldü. Geçen yıl 8 milyar turizm gelirimiz varken bu yıl sadece 3.4 milyar gelir elde ettik. 2020 boyunca turizmdeki gelir kaybımız 20 milyar doları bulacak.

Saray hükümeti sorunları çözmek yerine, halının altına atıp üstünü örtmeye çalışıyor. Vatandaşımız bu liyakatsizlerin elinde parasının pul olacağını görüyor. Kendini ve birikiminin değerini korumaya çalışıyor. Merkez Bankası, rezervleri bu kadar ucuza sattığında, tüyü bitmedik yetimin hakkını peşkeş çekiyorlar. Saray hükümeti gideceğini anlıyor, ülkeyi benden sonrası tufan anlayışıyla yönetiyor.

TBMM’de mini istihdam paketi görüşmeleri sürüyor. 20 tane paket açıklandı, 15 tanesi istihdam paketi. Daha önceki paketlerden tecrübe kazanmışlar. Ücretsiz izin uygulamasını uzatmak istiyorlar. Bir yıl boyunca işçilerimize günde 39 lira verilecek. İnsanlar günlük 39 lirayla nasıl hayata nasıl tutunacaklar?

Son bir yılda 2.5 milyon kişi işini kaybetti. Her açıkladıkları pakette işsizlik daha da arttı.

Son bir haftada bankalardaki döviz mevduatları 1.2 milyar dolar arttı. Son üç ayda bankalardaki döviz mevduatları 8 milyar dolar döviz rezervleri arttı. İnsanlar TL’den kaçıyor. Millet gırtlağına kadar borçlu.

'KILIÇDAROĞLU'NA AYASOFYA İÇİN DAVET GELDİ Mİ?' SORUSUNA YANIT

Namaza davet Ezan-ı Muhammediye ile olur. Namaz için kimsenin davete ihtiyacı yok. Namaz kılmanın protokolü, VIP'si olmaz.

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