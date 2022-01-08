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Kılıçdaroğlu’na benzerliği ile gündem olmuştu! Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev değişimi…

08.01.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı’nda dikkat çeken bir görev değişimi yaşandı. Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alınırken, yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı. Ahmet Emre Bilgili bir dönem Kemal Kılıçdaroğlu’na benzerliği ile gündem olmuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

Kılıçdaroğlu’na benzerliği ile gündem olmuştu! Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev değişimi…

Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan görev değişikliği kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'In imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararla birlikte Ahmet Emre Bilgili görevden alındı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle de gündem olan Ahmet Emre Bilgili'nin boşalan koltuğuna, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nden bir isim atandı.

YENİ BAKAN YARDIMCISI NAZİF YILMAZ OLDU

Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapılan atamayla, yeni bakan yardımcısı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz oldu.

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NAZİF YILMAZ KİMDİR?

1971 yılında Kayseri - Develi´de doğdu. Lise öğrenimini Develi İmam Hatip Lisesi´nde (1988), lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde (1993) tamamladı. Lisans eğitimi sırasında hafızlık yaptı.

Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda, doktora çalışmasını da Din Eğitimi Anabilim Dalı´nda "İmam Hatip Liselerinde Kur´an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Materyal Kullanımı" adlı tezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde tamamladı.

2 Ocak 2014 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Milli Eğitim Bakanlığı
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