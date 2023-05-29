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'Kılıçdaroğlu'na oy veren dostlarım' diyerek seslendi: Babacan'dan dikkat çeken 'seçim' çıkışı! "Yarından itibaren derhal..."

29.05.2023 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Sayın Kılıçdaroğlu'na oy veren dostlarım" diyerek seslendiği seçmene dikkat çeken mesajlar verdi. " Vatandaşlarımız bu seçimlerde DEVA Partisi'ne demokratik denetim yapma görevini vermiştir" diyen Babacan parti olarak yarından itibaren derhal yerel seçimler için çalışmaya başlayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden Babacan, "Her alanda sadece kötüye gidişin devamını göreceğiz" diye konuştu.

'Kılıçdaroğlu'na oy veren dostlarım' diyerek seslendi: Babacan'dan dikkat çeken 'seçim' çıkışı! "Yarından itibaren derhal..."

Türkiye seçimini yaptı, kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan'ın seçilmesi sonrası siyasi liderlerden peş peşe mesajlar gelmeye başladı. Millet İttifakı ortaklarından DEVA Partisi lideri Ali Babacan da gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

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"VATANDAŞIMIZ DEVA PARTİSİ'NE GÖREV VERDİ"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının kesin olmayan sonuçlarına ilişkin parti genel merkezinde açıklama yaptı. Babacan, seçmenlerin yüzde 52'sinin tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana yaptığını belirterek, "Kendisini tebrik ediyorum. Kendisine çağrım vatandaşlarımızın verdiği bu yetkiyi adalet, liyakat ve istişare ilkelerinden sapmadan kullanmasıdır. Vatandaşlarımız bu seçimlerde DEVA Partisi'ne demokratik denetim yapma görevini vermiştir. Bu görevi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Partimiz yoğun bir şekilde derhal yarından itibaren yerel seçimler için de çalışmaya başlayacaktır" dedi.

"KUL HAKKINA GİRDİLER"

Babacan, seçimlerde yer yer sandık başlarında, ülkeye yakışmayan, toplumsal barışa hizmet etmeyen görüntüler gördüklerini söyleyerek, "Ancak asıl sorun şu ki; seçimlere doğru giden propaganda döneminde her türlü haksızlığı, hukuksuzluğu yaşadık. Erdoğan, cumhurbaşkanı olmanın yetkilerini ve imkanlarını fiilen kullanırken aynı zamanda aday oldu. Kampanyasında montaj videolar, yalanlar, iftiralar, hakaretler, karalamalar vardı. Kamu malını, imkanlarını kendi seçim kampanyasında kullandı. Devletin, milletin sahip olduğu basın yayın organlarını neredeyse tamamen kendine, tek bir partiye tahsis etti. Kamu kurumlarını seçime alet etti. Bakanlar milletvekili adayı olduklarında görevlerinden ayrılmadılar. Bakan olmanın verdiği yetkileri ve imkanları sonuna kadar seçim kampanyasında alabildiğine kullandılar. Kısacası seçimi kazanmak uğruna kul hakkına girdiler" diye konuştu.

Babacan, kullanılan hiçbir oyun zayi olmadığını belirterek, "Umutsuzluğa, karamsarlığa asla yer yok. Bizler bir sonraki seçim takvimi başlayana kadar ortadan kaybolup, son anda meydana çıkanlardan değiliz. Biz buradayız sapa sağlam ayaktayız. Elbette ki bu seçim sonuçlarından bizim de kendi payımıza çıkaracağımız derslerimiz olacaktır. Partimizin yetkili kurumları ile beraber seçim sonuçları ile ilgili kapsamlı değerlendirmeleri de önümüzdeki günlerde yapacağız" dedi.

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'BİZ BURADAYIZ'

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeyi yönetemeyeceğini savunarak, "Çünkü işi bilen, çalışkan, hakperest, dürüst kadroları kalmadı artık. Üzülerek söylüyorum; her alanda sadece kötüye gidişin devamını göreceğiz. Ancak biz buradayız. Her yanlışa 'dur' diyecek kadar güçlüyüz. Yanlışlarını sürekli anlatacağız. Doğrular konusunda da sürekli tavsiyelerimizi, önerilerimizi ortaya koyacağız. Aylardır bu ülkenin yüzde 48’ine 'terörist' diyenlere karşı, bu ülkenin vatansever ve onurlu yurttaşlarının hakkını savunacak insanlar bizleriz. Aylardır bu ülkenin yüzde 48’inin kalbini kıranlara karşı toplumsal barışımızı inşa edecek olanlar da bizleriz. Tüm bu seçim sürecini adeta bir savaşa çevirip, bu ülkenin yüzde 48’ini düşman ilan edenlere karşı tüm sokakları huzurla dolduracak insanlar da bizleriz" ifadelerini kullandı.

'MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Demokrasinin bir müsabaka olmadığını ifade eden Babacan, "Demokrasi birinin kazandığı, diğerinin kaybettiği, birinin galip geldiği, diğerinin mağlup olduğu yarış değildir. Sayın Kılıçdaroğlu’na oy veren dostlarım; mağlup değiliz. Biz, her birimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit ve onurlu vatandaşlarıyız. Vicdanımız rahat olsun. Hep beraber tarihin doğru tarafında yer aldık. Hakça mücadele ettik. Çünkü haklıyız. Haklı olmanın verdiği güçle mücadeleye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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