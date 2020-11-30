Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı davası! Kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum

Hakkari'de Irak sınırında bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı (26) için 21 Nisan 2019 tarihinde Çubuk'ta düzenlenen cenaze töreninde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterildi. Törene katılan bazı kişiler, Kılıçdaroğlu'na yumruk ve sopayla vurmaya çalıştı, tekme savurdu. Osman Sarıgün'ün, Kılıçdaroğlu'na yumruk atması cenazede çekilen görüntülere de yansıdı.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU: NASIL OLDUĞUNU UNUTTUM

Aralarında Osman Sarıgün'ün de bulunduğu 36 sanığın, Çubuk 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanmalarına başlandı. Duruşmayı çok sayıda CHP’li milletvekili izlerken, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Duruşmada, sanıkların kimlik tespitinin ardından iddianamenin özeti okundu. Daha sonra sanık savunmalarına geçildi. Kılıçdaroğlu’na yumruk atan sanık Osman Sarıgün, savunmasında olayın üzerinden çok zaman geçtiğini, nasıl olduğunu unuttuğunu söyledi.

'YAŞANANLARDAN DOLAYI PİŞMANIM'

Daha önce soruşturma aşamasında verdiği ifadelerini tekrarladığını belirten Sarıgün, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu, Kılıçdaroğlu’ndan özür dilediğini belirtti. Duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

Kaynak: DHA

