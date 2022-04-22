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Kılıçdaroğlu'na sert tepki! MHP lideri Bahçeli: Bile isteye odalarda ışıksız kalıp...

22.04.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, elektrik faturasını ödememe kararı alan ve evinin elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. İsim vermeden CHP liderine yüklenen Bahçeli, "Bile isteye odalarda ışıksız kalıp milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlara bizzat Türk milleti karşı çıkacak, alayını birden layık oldukları zifiri karanlığa mahkum edecektir." dedi.

Kılıçdaroğlu'na sert tepki! MHP lideri Bahçeli: Bile isteye odalarda ışıksız kalıp...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Bile isteye odalarda ışıksız kalıp milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlara bizzat Türk milleti karşı çıkacak, alayını birden layık oldukları zifiri karanlığa mahkum edecektir" ifadelerini kullandı.

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Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

"23 Nisan 1920 öyle bir tarih anıdır ki, küllerinden yeniden doğup tıpkı bir dev gibi doğrulan ve kutlu iradesiyle Milli Mücadele’yi meşruiyet, mensubiyet, mesuliyet ve metanet kulvarında ikmal ve icra etmenin kararlılığını gösteren bir milletin istiklal adımı, istikbal hamlesidir.

Bursa Mebusu Emin Erkul’un anlatımıyla söylersek, 23 Nisan 1920’de Ankara halkı sokaklara dökülmüş; camilerin minarelerinden yükselen ezanlar, tekbirler, selatü selamlar, okunan Kuran-ı Kerim tilavetleri, kesilen kurbanlar, edilen dualar adeta gök kubbede yankılanmıştı.

"ARTIK MAKUS TALİH DEĞİŞECEKTİ"

Meclis’in en yaşlı üyesi sıfatıyla geçici başkanlığa seçilen Sinop Mebusu Şerif Bey açılış konuşmasında, milletimizin iç ve dış tam bağımsızlığı dahilinde mukadderatını bizzat ele aldığını ve idare etmeye başladığını tüm dünyaya ilan etmişti. Artık makus talih değişecekti.

Büyük Millet Meclis’i milli sabrın eseri, milli aklın esenliği, milli ahlakın egemenliği olarak millet tarihindeki yerini 102 yıl önce büyük umutlar eşliğinde almıştı. 23 Nisan 1920’de yakılan meşale Türkiye Cumhuriyeti’nin ufkunu aydınlatmış, işgal unsurlarını yakıp yıkmıştı.

"MENFUR, MELUN VE MERDUT EMELLERE SUR ÇEKİLMİŞTİR"

Türk milleti ortak iradesini, hürriyet özlemlerini, tarihsel haklarını ve istikbal haysiyetini Meclisi’mizin maddi ve manevi hükmü şahsiyetiyle eklemleştirip perçinleyerek onuruna ne kadar düşkün olduğunu göstermiştir. Menfur, melun ve merdut emellere sur çekilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi karanlık hedeflere engel, kararmış vicdanlara çengel, kaos ve kargaşa müelliflerine aşamayacakları settir. Milli egemenliğin tecelligahı olan Meclisi’miz Kurtuluş Savaşı’mızı zaferle buluşturan kahramanlık numunesi, Gazi’lik timsalidir.

"ZİLETTİR, REZELATTİR"

Vicdan ve siyasetlerindeki karanlık noktaları ülkemizin geneline teşmil etmenin arayış ve gayesinde olanların yüzsüzce karanlık içinde poz vermeleri, aynı zamanda sivil itaatsizlik provaları, üstelik bu çarpık zihniyetlerin TBMM’de görev yapıyor olmaları zillettir, rezalettir.

Türkiye’nin aydınlık yarınlarını baskılamaya,üzerini örtmeye azmetmek Gazi Meclisi’mizin emanetlerine karşı ayıplı bir itirazdır.Fikir ve vicdan hürriyeti perdesi altında esasen bütün hürriyetleri yok etmekten başka bir maksat gütmeyen etki ajanları dün yenilmiş,gene yenilecektir.

İçine düştükleri tehlikeli savrulmaların ağırlığından ve aşağılayıcı durumundan kurtulabilmek için karanlığa sığınanlar, karanlıktan medet umanlar 23 Nisan 1920’de nasıl kaybetmişlerse, onların izinden yürüyen müstevli kuklaları yine ve bir kez daha kaybedeceklerdir.

"TÜRK MİLLETİ, LAYIK OLDUKLARI ZİFİRİ KARANLIĞA MAHKUM EDECEKTİR"

Bile isteye odalarda ışıksız kalıp milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlara bizzat Türk milleti karşı çıkacak, komplolarını ve kumpaslarını yeri ve zamanı geldiğinde ellerine tutuşturup alayını birden layık oldukları zifiri karanlığa mahkum edecektir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız münasebetiyle, sevgili çocuklarımızın bayramlarını tebrik ediyor, hepsini kucaklıyorum. Çocuklarımıza her günü bayram olan bir Türkiye’yi Allah’ın izniyle hediye edeceğimizin güvencesini veriyorum. Onlar bizim umudumuzdur.

Gazi Meclisi’mizin 102’inci yıl dönümünü iftiharla kutluyor, nice diriliş ve yükseliş dönemlerine vesile olmasını diliyorum. TBMM’nin İlk Başkanı Aziz Atatürk’ü, kurucu kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, İlk Meclis’in muhterem mebuslarını saygıyla ve rahmetle anıyorum"

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Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu CHP MHP

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