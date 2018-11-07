Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi sanığı: Arabayı üzerine sürüp, manevra yapacaktım

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran 2017'de başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün Kocaeli etabına kiralık minibüsle saldırı planı yaparken, Kocaeli ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanan, terör örgütü DEAŞ şüphelisi Oğuzhan Korkmaz ve 6 kişi gözaltına alındı. Kayseri polisinin derinleştirdiği soruşturma kapsamında 9 kişi daha gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, şüpheliler 'Ebu Hüseyin' kod adlı Oğuzhan Korkmaz ile Emre Emre, Ali Merttaş, Kaan Aslan ve Fatih Özel'in soruşturma evrakı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi de yetkisizlik kararı vererek, dosyayı tekrar Kayseri'ye gönderdi. SANIKLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKTI Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması yapıldı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüşü'ne saldırı planladığı iddia edilen tutuklu sanıklar Oğuzhan Korkmaz, Emre Emre, Ali Merttaş, Kaan Aslan ve Fatih Özel ile avukatları ve Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik duruşma salonunda hazır bulundu.

DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Oğuzhan Korkmaz, duruşma öncesi kimlik tespiti yapılırken, "Adresim yok. Babam beni evden kovdu" dedi. Mahkeme başkanı, dava dosyasının Kayseri'den Kocaeli'ye yetkisizlik kararı ile gönderildiğini, Kocaeli'den de tekrar Kayseri'ye gönderildiğini söyleyerek, iddianameyi okudu. DEAŞ'ın sözde 'Kayseri emiri' olduğu iddialarını reddeden Oğuzhan Korkmaz, "Doğru değil, Böyle bir şey olsa bu emri, emrim altındakilerden birine yaptırırdım. 2015 yılında El Nusra'ya katılmak için Suriye'ye gittim. Burada Ebu Yusuf ile tanıştım. DEAŞ'lı olduğunu söyledi. Yaralandım ve Türkiye'ye geldim. Burada cezaevinde yattım. Ebu Yusuf benimle iletişime geçti. DEAŞ'ın kullandığı bir haberleşme programı ile iletişim kurduk. Bu programı diğer sanıklara da ben yükledim" dedi. 'TALİMATI EBU YUSUF'TAN ALDIM' 'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı planını da anlatan Korkmaz, "Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü hakkındaki fikrimi Ebu Yusuf bana sordu. Ben de uygun bulmadığımı söyledim. O da eylem planı olduğunu, benden yardımcı olup olamayacağımı sordu. CHP'nin terör örgütü FETÖ'nün isteği ile yaptığı bu eylemi sabote etmemi istedi. Arabayı kiralamam için bana para gönderdi. Türk bayrağı ve AK Parti flaması alıp arabaya koydum. Ebu Yusuf benden büyük bir araç kiralamamı istedi ama ben küçük bir araç kiraladım. İnsanlara zarar vermek istemediğim için küçük araç kiraladım" diye konuştu.

Saldırı için Emre Emre'den yardım istediğini de anlatan Oğuzhan Korkmaz, "Emre'nin, DEAŞ'a biat ettiğimden haberi vardı ancak, diğer sanıkların haberi yoktu. Bu olaydan Emre Emre'ye bahsettim. Bana yardım etmesini istedim. Emre de bu teklifimi kabul etmedi. Hatta bu eylemden beni vazgeçirmek istedi. Bundan dolayı da eylemi tek başıma yapmak için yola çıktım. Parayı aldıktan sonra aracı kiralayıp, camide namaz kılıp, arkadaşlarımla görüştüm. Eşimin eylemden haberi yoktu. Talimatı Ebu Yusuf'tan aldım. Kayseri'den Kocaeli'ye gittim. Yolda yakalandım. Eylemi yapıp yapmama konusunda çok kararsız ve tereddütte kaldım. Eğer yakalanmasıydım Kılıçdaroğlu'nun üzerine arabayı sürüp, manevra yapacaktım" ifadelerini kullandı. Diğer tutuklu sanık Emre Emre ise "Oğuzhan Korkmaz 'emir' seçilmedi, kimse de ona biat etmedi. Bu programı DEAŞ'ın kullandığını bilmiyordum. Oğuzhan bir eylem yapacağını ve benden yardım etmemi istedi. Ben de kabul etmedim ve vazgeçirmeye çalıştım" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik söz alarak, 'Adalet Yürüyüşü'ne kendisinin de katıldığı belirterek, "Tüm sanıkların DEAŞ'la bağlantılı oldukları, bu eylemi yapmaya çalıştıkları ve kolluk kuvvetlerinin yakalaması ile olaylar ortaya çıktı. Yürüyüşte ben de vardım. Derdimiz adaletti" diye konuştu.