Kılıçdaroğlu'na taziye ziyaretinde tepki! Olay anını sosyal medyadan paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Kılıçdaroğlu'na, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşlik etti. Kılıçdaroğlu, ziyarette anne Beyhan ve Avni Cengiz'e taziyelerini iletti. Daha sonra evin önündeki taziye çadırına inen Kılıçdaroğlu, Başak Cengiz için dua etti.

15 TEMMUZ GAZİSİNDEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Bu arada bir grup 15 Temmuz gazisi, Kılıçdaroğlu taziye çadırından ayrıldığı sırada Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'la ilgili açıklama yapmadığı belirterek tepki gösterdi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Tepkimizi koymadığımızı kim söyledi? Tepkimizi koyarız. Hiç kimse şehitlere, gazilere, gazi yakınlarına en ufak bir şey söyleyemez. Tepki konmuştur. Aynı tepkinin başkaları tarafından yapıldığında da sizin aynı sorgulamayı yapmanız lazım. İkili olmaz. 15 Temmuz gazilerine, şehitlerine sahip çıkarız. Onların paralarına çöktüler, karşı çıktık. Bütün şehit ve gaziler arası ayrımcılığın kaldırılmasını isteyen biziz" dedi.

"PROVOKASYONLARA İNANMAYIN"

Bunun üzerine gaziler, CHP'nin 15 Temmuz gazilerinin yargılanması için önerge verdiğini söyleyerek "CHP iktidarında bu vatan evlatları hangi pozisyonda olacak?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu "Hiç endişe etmeyin. Bu tür olaylara, provokasyonlara da inanmayın. Bu kardeşiniz, kim şehitse, kim gaziyse onun yanındadır. Şehitler ve gaziler arasındaki ayrımcılığa karşıdır. 15 Temmuz şehitlerinin paralarının üzerine çökenlere karşıdır. O paraların bütün ailelere bir hafta içinde verileceğini defalarca söyledim" cevabını verdi. Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz ise cenaze evinin bunları konuşmasının yeri olmadığını belirterek, gazilere tepki gösterdi. Gaziler, aile yakınları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Taziye ziyaretindeki olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Kılıçdaroğlu olay anını paylaşarak, "Türkiye’yi karış karış geziyorum, milletimizle birlikteyim. Bazen tepki gösterenler de oluyor. Demokrasilerde politik tepki haktır ve elbette her tepki provokasyon değildir. Yeter ki birbirimizle konuşmayı başarabilelim. Birbirimizi ikna edemeyebiliriz ama mutlaka konuşmalıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi karış karış geziyorum, milletimizle birlikteyim. Bazen tepki gösterenler de oluyor. Demokrasilerde politik tepki haktır ve elbette her tepki provokasyon değildir. Yeter ki birbirimizle konuşmayı başarabilelim. Birbirimizi ikna edemeyebiliriz ama mutlaka konuşmalıyız. pic.twitter.com/9fmgWoxHqg — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 14, 2021



