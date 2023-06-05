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Kılıçdaroğlu'na tek bir oy çıkınca bütün köy seferber oldu: 'O oyu veren kim?' arayışında bakın hangi sonuca vardılar!

05.06.2023 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Afyonkarahisar'ın Kulak köyünde ilginç bir olay yaşandı. Köyde 121 seçmen oy kullandı, oyların 119'u Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 1 tanesi ise Kemal Kılıçdaroğlu'na gitti. Köylüler Kılıçdaroğlu'na oy veren seçmenin kim olduğunu bulmak için harekete geçti ve neticede tek bir sonuçta karar kıldılar. İşte Kulak köyünde seçim sonrası yaşanan o ilginç hikayenin detayları...

Kılıçdaroğlu'na tek bir oy çıkınca bütün köy seferber oldu: 'O oyu veren kim?' arayışında bakın hangi sonuca vardılar!

Şuhut ilçesine bağlı Kulak köyü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılan 121 oyun 119'u Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 1 oy Kılıçdaroğlu’na çıkarken 1 oy ise geçersiz sayıldı.

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NETİCEDE HEMFİKİR OLDULAR

Seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu’na kimi oy verdiğini merak eden ve yana döne arayan köylüler sonunda oyun yanlış kullandığı konusunda hemfikir oldu.

BÜTÜN KÖYDE MERAK KONUSUYDU

Köy sakinleri oy vereni çok merak ettiklerini kaydederek, yaptıkları araştırmalarda ise oyun yaşlı bir vatandaş tarafından yanlışlıkla kullanıldığı sonucuna vardı.

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Kulak Köyü Muhtarı Kadir Aydoğan ise yönetimden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok memnun olduklarını ifade ederek, “Bu yüzden de vatandaşlarımız gereğini yapıp, desteklerini fazlası ile gösterdiler” dedi.

(İHA)

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seçim Afyonkarahisar köy

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