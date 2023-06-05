Kılıçdaroğlu'na tek bir oy çıkınca bütün köy seferber oldu: 'O oyu veren kim?' arayışında bakın hangi sonuca vardılar!

Şuhut ilçesine bağlı Kulak köyü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılan 121 oyun 119'u Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 1 oy Kılıçdaroğlu’na çıkarken 1 oy ise geçersiz sayıldı.

NETİCEDE HEMFİKİR OLDULAR

Seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu’na kimi oy verdiğini merak eden ve yana döne arayan köylüler sonunda oyun yanlış kullandığı konusunda hemfikir oldu.

BÜTÜN KÖYDE MERAK KONUSUYDU

Köy sakinleri oy vereni çok merak ettiklerini kaydederek, yaptıkları araştırmalarda ise oyun yaşlı bir vatandaş tarafından yanlışlıkla kullanıldığı sonucuna vardı.

Kulak Köyü Muhtarı Kadir Aydoğan ise yönetimden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok memnun olduklarını ifade ederek, “Bu yüzden de vatandaşlarımız gereğini yapıp, desteklerini fazlası ile gösterdiler” dedi.

(İHA)

