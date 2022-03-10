Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Osman Sarıgün ile ilgili yeni gelişme

Şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün hakkında istenen ceza belli oldu. Ankara Çubuk'ta meydana gelen olayla ilgili savcı mütalaasını açıkladı. 67 kişinin yargılandığı davada savcı, Sarıgün'ün 3 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

KILIÇDAROĞLU'NA YUMRUK ATTI

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın, Çubuk'ta 21 Nisan 2019'da düzenlenen cenaze töreninde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik protestoların ardından olaylar çıktı. Bu sırada kalabalıktaki bazı kişiler Kılıçdaroğlu'na tekme ve yumruk savurdu. Osman Sarıgün'ün attığı yumruk Kılıçdaroğlu'nun yüzüne isabet ederken, o anlar kameralara yansıdı. Daha sonra bir eve sığınan Kılıçdaroğlu, güvenlik güçleri tarafından zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırıldı. Olayların ardından başlatılan soruşturma kapsamında Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı, iki ayrı iddianame düzenleyerek toplam 67 kişi hakkında dava açtı.

"KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK HERHANGİ BİR SLOGAN ATMADIM"

Çubuk 2'nci Asliye Ceza Mahkemesindeki iki dosya birleştirildi. Aralarında Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün de bulunduğu tutuksuz 67 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Ayrıca bazı CHP milletvekilleri ve parti yöneticileri de duruşmayı takip etti. Duruşmada söz alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, çocukların geleceğine sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, Kılıçdaroğlu’nun olay tarihi itibarıyla 18 yaşından küçük olan 10 sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. Duruşmada savunma yapan sanıklardan Ramazan Değirmenci, olayla alakasının bulunmadığını, herkes gibi şehit cenazesine gittiğini söyleyerek, "Kılıçdaroğlu'nu cenazede hiç görmedim. Kalabalıkta ilerliyorduk. Bir anda izdiham oldu. Hiçbir şey anlamadım. Ben engelliyim. Kılıçdaroğlu'na yönelik herhangi bir slogan atmadım. Hakaret içerikli bir söylemim de olmadı. Kalabalığın itmesiyle ilerleyebildim. Çıkmaya çalıştım; ama çıkamadım" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik ise, sanıklardan Ramazan Onbaşı yönünden adli tıp kurumundan akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor beklenmeden, dosyanın ayrılarak, davanın karara bağlanmasını istedi. Daha sonra söz alan Cumhuriyet Savcısı, rapor beklenen sanık Ramazan Onbaşı yönünden davanın ayrılmasını talep etti. Hakim, ara kararında, yargılamanın makul sürede bitirilmesi için Onbaşı'nın dosyasının ayrıldığını bildirdi.

KILIÇDAROĞLU'NA YUMRUK ATAN OSMAN SARIGÜN HAKKINDA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Osman Sarıgün'ün 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şeklinde kasten yaralama' suçlarından 3 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Diğer sanıklar Ayhan Onbaşı, Vahit Delibaş, İrfan Topal, Ayşe Ortapınar, Yusuf Bedava, Salih Ateşyürekli, Sami Şekerci, Oğuz Şimşek, Koray Demirel, Fahrettin Abacı, Cihan Karahisar, Mustafa Amir, Yunus Karakoç, Ayşe Resimci, Elif Gölyeri, Engin Horat, Eray Kuş, Gurbet Sarıyer, Güngör Aşık, Halis Daştan, Mehmet Küçük, Metin Aslan, Mustafa Baş, Salih Azder, Engin Üce, Ayhan Bedava, Büşra Kırık, Cahit Köse, Mutlu Bedava, Niyazi Altuntaş, Salih Çataltepe, Sevim Gölyeri, Yakup Karakoç, Yakup Karakoç, Yunus Cansız, Abdullah Gündoğdu, Celil Ekşi, Cevdet Sarıtaş, Erhan Kökmen, Gazi Yalama, Gülbeyaz Onbaşı, Halil İbrahim Topçu, Hasan Durut, Hasan Hüseyin Destan, Hüseyin Aydın, Hüseyin Kesti, Hüseyin Üzüm, Mehmet Arif Arslan, Mustafa Ayaz, Mustafa Gülebakan, Nuh Resimci, Osman Kılıç, Ömer Faruk Sarıgün, Yasin Çakıröz, Ramazan Değirmenci ile olay tarihinde 18 yaşından küçük olan B.S, İ.Y, K.Y, M.Y, N.K, S.K, T.K, T.R, Y.G. ve Y.O'nun 'kasten yaralama', 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'suç işlemeye alanen tahrik', 'kişiye yerine getirdiği kamu görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'siyasi partilerin maliki olduğu eşyaya zarar vermek' suçlarından 1 yıl ile 26,5 yıl arasında değişen sürelerde hapisle cezalandırılması talep edildi. Mahkeme mütalaaya karşı savunma yapmaları için sanıklara süre vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

