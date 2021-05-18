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Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

18.05.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında, bundan tam 102 yıl önce, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk'ün aklında, yurdu düşman işgalinden kurtarmak kadar güçlü bir düş daha bulunduğunu, bunun Cumhuriyet olduğunu belirtti.

"O Cumhuriyet ki uğrunda mücadele edilecek, acı çekilecek, gerektiğinde can verilecek ama eninde sonunda gençliğe emanet edilecek." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs'ın, Samsun'dan doğup tüm yurda yayılan güneş, Cumhuriyet'in önsözü, müjdecisi olduğunu belirtti.

"BU COŞKU YÜREKLERİMİZDE ASLA EKSİLMEYECEK"

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"19 Mayıs aynı zamanda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Doğum günüm' dediği tarihtir. O, işte böylesine önemli bir günü gençliğe armağan etmiştir. Bir yılı aşkın süredir devam eden pandemi koşulları, 19 Mayıs coşkusunun sokaklara yayılmasını engellese de bu coşku yüreklerimizde asla eksilmeyecektir.

"BİZLERE YORULMAK DA UMUTSUZLUĞA KAPILMAK DA YASAK"

Aklın ve bilimin yol göstericiliğinde aşacağımız bu zorlu günlerin ardından tek bir hedefimiz olacak, güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak. O büyük gün gelinceye kadar bizlere yorulmak da umutsuzluğa kapılmak da yasak."

Bağımsızlığın nişanesi olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutladığını ifade eden Kılıçdaroğlu, bağımsızlık, Cumhuriyet ve demokrasi mücadelesinin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile terörle mücadelede şehit düşenleri rahmetle andı. (AA)

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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