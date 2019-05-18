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Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2019 21:09 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençler, geleceğimiz, umudumuz ve bizim her şeyimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "19 Mayıs'ın 100. yılında O'nun yolunda." ifadelerine yer vererek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP tarafından hazırlanan ve "Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin geleceğini sadece ve sadece gençlere emanet etti. Gençler, geleceğimiz, umudumuz ve bizim her şeyimizdir." ifadelerini kullandığı videoya da paylaşımında yer verdi.

Video, "100 yıldır aynı gemideyiz" ifadeleriyle sona eriyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu 19 mayıs

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